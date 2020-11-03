Вологодская область получит 43 млн рублей на покупку лекарств для лечащихся от коронавируса амбулаторно

03.11.2020 [Общество]

Из федерального бюджета Вологодской области выделят 15,7 млн рублей на оснащение лабораторий медицинским оборудованием и 43 млн рублей на покупку препаратов для лечения пациентов с COVID-19, получающих медицинскую помощь амбулаторно. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

Глава региона поручил департаменту здравоохранения определить приоритетные направления и провести закупки в кратчайшие сроки. 

По словам Олега Кувшинникова, по числу заболевших коронавирусной инфекцией Вологодская область в расчете на 100 тысяч населения занимает 72 место в России и 11 (последнее) – в СЗФО. С каждым днем увеличивается и количество больных ОРВИ (уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 34%, но неуклонно растет) и внебольничной пневмонией.

Тэги: коронавирус

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