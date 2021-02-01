«​​​​​​​Компьютерная Академия ШАГ». Привет, Вологда!

01.02.2021 [Новости компаний]

Уже совсем скоро, а именно в апреле 2021 года, в Вологде откроется один из крупнейших международных учебных центров IT-образования!

Получить востребованную профессию за короткий срок (от 1 года до 2,5 лет) - вполне реально! Поиск работы, самореализация, финансовая независимость, желание дать детям широкие возможности для будущего — вот, что приводит людей всех возрастов в Академию ШАГ.

Что предлагает Компьютерная Академия ШАГ в Вологде?

На этот вопрос отвечает генеральный директор Академии по России Павел Специан: «ШАГ — это уникальное учебное заведение, построенное на принципах образования будущего. Здесь нет лишних предметов — только то, что пригодится для работы, учебы или бизнеса. Мы внимательно анализируем требования рынка к сотрудникам, работаем профориентационно с детьми и родителями и включаем в программу обучения только актуальные знания».

Компьютерная Академия ШАГ работает в 22 странах мира, поэтому и качество, и подход соответствуют статусу крупнейшего международного учебного центра. В программу обучения входят авторизованные курсы от ведущих мировых компаний — Microsoft, Cisco, Autodesk, что позволяет получить международные сертификаты еще в процессе обучения. А по его окончании выпускникам вручают диплом международного образца.

Сейчас можно получить образование по следующим специальностям:

компьютерная графика и дизайн,

разработка и продвижение Web-проектов,

интернет-маркетинг.

Также при Академии работает Малая Компьютерная Академия для детей 7-14 лет, учебная программа, которая была признана лучшей в мире в номинации «Создание человеческого потенциала» на международном саммите ООН в Женеве.

Увидеть, в каких условиях проходит обучение, и пообщаться с преподавателями можно на мастер-классе, где дети познакомятся с разными IT-дисциплинами, а родители узнают об основных образовательных программах и перспективах, которые появятся у ребенка в недалеком будущем.

И для того, чтобы одними из первых попасть на это мероприятие, просим заполнить на сайте Академии специальную форму: “Привет, Вологда!”. Как только ШАГ откроет свои двери для посетителей, мы обязательно пригласим вас в гости. До скорых встреч!

Компьютерная Академия ШАГ

Вологда https://vologda.itstep.org/

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