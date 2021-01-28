Московский областной суд признал законным арест Алексея Навального на 30 суток

28.01.2021 [Политика]

Московский областной суд отклонил апелляцию Алексея Навального: решение Химкинского городского суда о взятии оппозиционера под стражу на 30 суток. Как сообщает РБК, написание постановления заняло у судьи не более пяти минут.

- В апелляции адвокаты оппозиционера Вадим Кобзев и Ольга Михайлова указали на необоснованность применения к Навальному статей УПК, которые не имеют отношения к его случаю, а также не предусматривают продление задержания до 30 дней. Суд не дал Навальному конфиденциально пообщаться с защитниками и выработать свою позицию для заседания, нарушив принцип равенства сторон, и не обеспечил гласность процесса, утверждают адвокаты. Есть основания опасаться за жизнь и здоровье Навального в заключении, считает защита. Требования полиции арестовать Навального были незаконны, их внесло в суд ненадлежащее должностное лицо, при этом суд, рассматривая ходатайство, вышел за его рамки и вынес решение, возможности которого закон не предусматривает, заявил Кобзев, - сообщает издание.

Как ранее сообщал NewsVo, Навального доставили в отдел полиции в Химках после задержания в аэропорту «Шереметьево» 17 января. Политик успел пройти паспортный контроль по прилете из Германии, а получить результат теста на коронавирус он не успел. Поэтому заседание суда по мере пресечения решили провести прямо в отделе полиции, а доступ в помещение, где проходил суд, был ограничен.

Химкинский городской суд  на заседании в отделе полиции арестовал политика Алексея Навального до 15 февраля. С таким ходатайством выступила ФСИН. Ведомство сообщило, что политик с 29 декабря 2020 года находится в розыске за нарушения условного приговора по делу о хищениях у компании «Ив Роше». 

«В аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока, — сообщает ФСИН. 

Осужденный условно Навальный обязан был отмечаться в инспекции. Вызовы политика, как отмечают в ведомстве, были приостановлены на время лечения в клинике «Шарите» в Берлине.

«Однако в октябре 2020 года из официальных публикаций клиники „Шарите“ стало известно, что Навальный А. А. выписан из клиники 23 сентября 2020 года. Позднее он сам подтвердил эти сведения в уведомлении, направленном в УФСИН», — сообщает ведомство.

Отметим, в опубликованном СМИ уведомлении, подлинность которого подтвердил «Ведомостям» адвокат Навального Вадим Кобзев, политик сообщал, что находится в Берлине на амбулаторном лечении.

В 2014 году Алексея Навального и его брата Олега признали виновными в мошенничестве и легализации преступных средств: по версии следствия, они убедили компанию «Ив Роше» заключить невыгодный контракт. Алексей Навальный получил 3,5 года условно, Олег Навальный — 3,5 года реального срока. Братья отрицали вину, называя дело политически мотивированным. В 2017 году ЕСПЧ признал приговор несправедливым; правительство РФ выплатило Навальному компенсацию, однако сам приговор отменен не был.

Тэги: Навальный

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