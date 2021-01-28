Деревья для зеленых зон Вологды будут выращивать в дендросаду молочнохозяйственной академии

На базе дендросада Вологодской государственной молочнохозяйственной академии планируют создать городской питомник. Крупномерные саженцы из него будут использовать для зеленых зон в Вологде, при реконструкции объектов зеленого строительства, а также при восстановлении и воссоздании зелёных насаждений на объектах культурного и исторического наследия.

— Соответствующие изменения были внесены в положение о дендрологическом саде Вологодской ГМХА и утверждены Ученым советом, — сообщает пресс-служба вуза.

Дендрологический сад Вологодской ГМХА, первый дендросад в области, был заложен в 1999 году. С 2012 года входит в состав «Совета ботанических садов России». Площадь сада — 12,5 гектаров, в его коллекции представлены около 300 видов, разновидностей и форм древесных и кустарниковых растений.

Ранее NewsVo сообщал, что в микрорайонах Вологды предлагают высадить крупномерные (четырехметровые) ели, чтобы не ставить каждый раз к Новому году срубленные.