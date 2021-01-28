285 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области выявили 285 новых случаев коронавирусной инфекции, 272 человека выздоровели, четыре умерли. Такие данные 28 января опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 31 977 пациентам. Большая часть из них — 27 219 человек — уже выздоровели. Болезнь закончилась летальным исходом в 594 случаях.

Ранее NewsVo сообщал, что губернатор Вологодской области Олег Кувшинников 26 января поручил ускорить поставку вакцины «Спутник V» в регион.