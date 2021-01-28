В Вологде пенсионеры смогут бесплатно стерилизовать своих кошек и собак

Общество защиты животных «Велес» выиграло грант в 4 млн рублей на стерилизацию и чипирование животных в рамках акции «Питомец — любимец!». Планируется охватить более 500 кошек и собак, которые живут в малоимущих семьях и у пенсионеров, либо обитают на улице, сообщает пресс-служба администрации Вологды.

«В рамках проекта мы должны будем создать пункт вакцинации и стерилизации животных, куда смогут обратиться вологжане. Стерилизация должна остановить рост популяризации бездомных животных», — рассказала председатель Вологодского общества защиты животных «ВЕЛЕС» Ольга Клюквина.

Ранее NewsVo сообщал, 30 января общество защиты животных «Велес» первую в этом году акцию по сбору вторсырья.