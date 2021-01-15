Акция по сбору пластика и макулатуры пройдёт в Вологде 30 января

Первую в этом году акцию по сбору вторсырья проведёт в Вологде 30 января общество защиты животных «Велес».

– Благодаря сдаче сортированного мусора «Велес» сможет погасить часть долгов в ветеринарных клиниках за лечение бездомных животных, – говорится в объявлении организаторов.

На этой акции можно сдать следующие виды вторсырья:

– пластик (бутылки и флаконы с маркировкой PET 1, ПЭТ; флаконы и канистры с маркировкой HDPE 2; пластиковые ящики PP (из-под фруктов и овощей); пленку ПНД и ПВД, стрейч пленку,

– макулатуру (офисная бумага без скрепок; картон; гофрокартон; книги, тетради, реклама и прочее),

– алюминий и жесть (банки из-под напитков, пива, фольгу; алюминиевые ложки, кастрюли и другие предметы; жестяные банки от консервов).

Организаторы напоминают, что пока не принимают пакеты, 5 PP и 6 PS.

Также на этих точках волонтеры «Велеса» будут принимать гуманитарную и финансовую помощь.

Акция пройдёт в субботу, 30 января, по следующим адресам:

с 12:00 до 13:00

Новгородская, 23 (Почта напротив «Мармелада»)

Ленинградская, 136 (Сбербанк напротив «Золотого Ключика»)

с 14:00 до 15:00