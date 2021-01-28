В череповецком СИЗО состоялась церемония бракосочетания

Церемонию бракосочетания провела в стенах следственного изолятора № 3 сотрудница череповецкого ЗАГСа. Сразу две пары решили скрепить свои чувства узами брака. В завершение официальной процедуры новобрачным вручили свидетельства.

— Поддержание социально-полезных связей лиц, содержащихся под стражей, является важнейшей задачей уголовно-исполнительной системы. Создание семьи создает положительные эмоции, добавляет сил, чтобы преодолеть все жизненные трудности и мотивирует к ведению правопослушного образа жизни, — сообщает УФСИН по Вологодской области.

Отметим, что в СИЗО содержатся подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых в качестве меры пресечения применено заключение под стражу. То есть в следственный изолятор помещают тех, кто находится под следствием и ожидает суда, либо находится под судом.

Ранее NewsVo сообщал, что в следственном изоляторе Череповца из снега и льда изготовили купель для проведения обряда на православный праздник Крещения.