Уровень инфляции в 2020 году в Вологодской области превысил 5%

Вологдастат сообщает, что индекс потребительских цен в декабре 2020 года по отношению к декабрю 2019 года составил 105,3%. Это означает, что инфляция за этот промежуток времени составила 5,3%.

Индекс потребительских цен - это изменение во времени стоимости набора продовольственных, непродовольственных товаров и услуг, потребляемых средним домохозяйством (т.е. стоимости «потребительской корзины»). Статистическое ведомство также опубликовало индекс цен производителей промышленных товаров за тот же промежуток времени (он составил 118,2%), индекс цен производителей сельхозпродукции (104,1%), индекс тарифов на грузовые перевозки (105,7%).

Ранее NewsVo сообщал, что в 2020 году объем денежных средств на вкладах жителей Вологодской области вырос на 2%. На 1 декабря прошлого года на счетах жителей региона было 177,5 млрд рублей.