Общий объем средств на счетах вологжан превышает сумму долгов по кредитам физлиц в регионе

В 2020 году объем денежных средств на вкладах жителей Вологодской области вырос на 2%. На 1 декабря прошлого года на счетах жителей региона было 177,5 млрд рублей, сообщает региональное отделение Северо-Западного главного управления Центробанка.

«В Вологодской области растет объём размещаемых гражданами в банках вкладов. При этом сумма накопленных на банковских счетах средств жителей области превышает объем задолженности по кредитам физических лиц на 23%», — рассказал управляющий Отделением по Вологодской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Алексей Щербинин.

При этом, по данным на 1 декабря 2020 года, средства юридических лиц достигли 156,0 млрд рублей.