Общий объем средств на счетах вологжан превышает сумму долгов по кредитам физлиц в регионе

26.01.2021 [Экономика]

В 2020 году объем денежных средств на вкладах жителей Вологодской области вырос на 2%. На 1 декабря прошлого года на счетах жителей региона было 177,5 млрд рублей, сообщает региональное отделение Северо-Западного главного управления Центробанка. 

«В Вологодской области растет объём размещаемых гражданами в банках вкладов. При этом сумма накопленных на банковских счетах средств жителей области превышает объем задолженности по кредитам физических лиц на 23%», — рассказал управляющий Отделением по Вологодской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Алексей Щербинин.

При этом, по  данным на 1 декабря 2020 года,  средства юридических лиц достигли 156,0 млрд рублей.

Тэги: вклады

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