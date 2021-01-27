290 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

27.01.2021 [Общество]

За сутки в Вологодской области выявили 290 новых случаев коронавирусной инфекции, 267 человек выздоровели, четыре умерли. Такие данные 27 января опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 31 692 пациентам. Большая часть из них — 26 947 человек — уже выздоровели. Болезнь закончилась летальным исходом в 590 случаях.

Ранее NewsVo сообщал, что губернатор Вологодской области Олег Кувшинников 26 января поручил ускорить поставку вакцины «Спутник V» в регион. 

«Для лоббирования интересов Вологодчины необходимо использовать все имеющиеся возможности и ресурсы», — цитирует губернатора областной оперштаб по коронавирусу.

Тэги: коронавирус

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