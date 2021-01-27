В Вохтоге полицейским пришлось стрелять по колесам авто с пьяным водителем

В поселке Вохтога Грязовецкого района полицейским пришлось применять оружие, чтобы остановить пьяного водителя.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, наряд роты ДПС ГИБДД УМВД России по Вологодской области подал автомобилю ВАЗ-2107 сигнал об остановке.

— Но водитель, проигнорировав законное требование полицейских, продолжил дальнейшее движение, пытаясь скрыться. В ходе преследования полицейские неоднократно требовали остановиться, на которые водитель отечественного не реагировал. Для оказания помощи к преследованию присоединился еще один наряд специализированной роты ДПС. Тогда для остановки легковушки было принято решение о применении огнестрельного оружия. Только после того, как у машины было повреждено одно колесо, она остановилась. Водитель же попытался убежать, но был задержан, — говорится в сообщении.

Водитель отказался предоставить документы на машину и удостоверение. Его личность установили, он оказался 31-летний жителем Грязовецкого района. Медосвидетельствование подтвердило, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. На дисплее алкотектора высветилось число 0,360 мг/л.

В отношении мужчины инспекторы ДПС составили несколько административных протоколов.

Ранее Newsvo сообщал, что шекснинским полицейским пришлось 15 раз выстрелить по колесам авто с пьяным водителем. Инцидент произошел в январе на 60 километре трассы Вологда-Новая Ладога.