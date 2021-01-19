Шекснинским полицейским пришлось 15 раз выстрелить по колесам авто с пьяным водителем

В Шекснинском районе полицейские бросились в погоню за пьяным водителем и вынуждены были применить табельное оружие. Инцидент произошел ночью на 60 километре трассы Вологда-Новая Ладога.

Наряд ГИБДД заметил ВАЗ-2114, который двигался в попутном направлении с превышением скорости. Поравнявшись с нарушителем, полицейские потребовали от водителя остановки, однако тот только увеличил скорость. Уходя от преследования, он зацепил своим автомобилем патрульную машину и повредил её.

— На огромной скорости нарушитель мчался по ночной трассе, игнорируя законные требования полицейских об остановке, а также требования дорожных знаков, чем создавал угрозу жизни и здоровью других участников движения.

Правоохранители были вынуждены применить табельное оружие, о чём предупредили водителя. Сотрудник ДПС произвёл один выстрел в воздух и 15 по колёсам транспортного средства. В результате применения огнестрельного оружия никто не пострадал, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

У машины спустило три колеса, однако водитель продолжал движение. Вскоре на помощь шекснинским полицейским пришел наряд из Вологодского района. Когда патрульная машина стала догонять нарушителя, тот резко затормозил, произошло столкновение, в результате которого оба авто оказались повреждены.

Находившегося за рулем ВАЗа мужчину задержали. Им оказался 36-летний житель Сямженского района. У водителя были признаки опьянения, однако от прохождения медосвидетельствования он отказался. В отношении мужчины составлены пять административных протоколов. Легковушка была изъята и помещена на спецстоянку.