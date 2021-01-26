Из отделения полиции в Вологде Евгения Доможирова забрали медики скорой помощи

26.01.2021 [Общество]

Евгения Доможирова, вечером 26 января доставленного в отдел полиции №1 в Вологде, забрала оттуда скорая помощь. Артериальное давление у него поднялось до отметки в 190/100  мм. рт. столба. Полицейские поехали вместе с Доможировым в больницу в машине скорой. 

Скриншот трансляции на канале Евгения Доможирова

Как ранее сообщал NewsVo, полиция объявила Доможирова в розыск, и он был задержан по ориентировке. Глава правозащитного "Движения "Вместе" подозревается в проведении несанкционированного мероприятия 23 января. 

Тэги: Евгений Доможиров, полиция

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Акции в поддержку Алексея Навального пройдут в Вологде и Череповце 23 января
День протеста: как в Вологде прошла акция в поддержку политика Алексея Навального
Митинг в защиту Навального в Вологде завершился шествием протестующих по улицам
Евгения Лапина, организатора митинга в поддержку Навального в Вологде, задержали
Выступавшую на митинге в поддержку Навального вологжанку вызвали в полицию
Жителю Вологды отказывают в проведении операции по ампутации пальцев на руке
Женщина и ребенок погибли в ДТП в Сокольском районе
В Вологде протестующие оставили неприличную надпись на здании правительства области
В Вологде один из перевозчиков ТКО забирает с мусорных площадок свои контейнеры
Об акции в поддержку Навального в Вологде написала «The New York Times»

Последние новости

В Вологде Евгения Доможирова задержали по подозрению в проведении «несанкционированного мероприятия»

По предварительным данным, речь идет о мероприятиях 23 января

 

749
0

Череповчанин Кирилл Ефремов занял второе место на Всероссийских соревнованиях по фехтованию

23 января в подмосковном Центре фехтования Ильгара Мамедова прошли Всероссийские соревнования по фехтованию

261
0

В Вологодской области за пять лет на 40% снизилась доля котельных, работающих на угле и мазуте

Их переводят на энергоэффективные местные виды топлива и природный газ

286
0

По факту падения девочки в колодец в Череповецком районе проведут доследственную проверку

Инцидент произошел в районе деревень Малата и Петраково Югского сельского поселения 

416
0

Вологодский губернатор поручил ускорить поставки вакцины от коронавируса в регион

Сейчас количество желающих привиться превышает количество препарата

619
0

В Великом Устюге у пенсионерки, занимающейся народной медициной, клиентка украла деньги

Сумма ущерба составила 19 тысяч рублей

469
0

В Вологде 17-летний подросток подозревается в покушении на сбыт наркотиков

Возбуждено уголовное дело

373
0

Череповецкий бизнес, чтобы спасти торгово-промышленную палату, дошел до президента

Настойчивые попытки уничтожить ТПП в Череповце начались сразу после смерти ее руководителя Владимира Штейнгарта. Сейчас палата лишилась еще и здания бывшего ЗАГСА (Ленина, 74), где работала с 2004 года.

425
0

Одиннадцатиклассница из Череповца вышла в полуфинал телеигры «Умницы и умники»

Участники игры отвечали на вопросы о соратниках Петра I

322
0

В Череповце мужчина пытался подраться с охранником магазина, где его не обслужили без маски

На него составили протокол за мелкое хулиганство

391
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Из отделения полиции в Вологде Евгения Доможирова забрали медики скорой помощи
В Вологде Евгения Доможирова задержали по подозрению в проведении «несанкционированного мероприятия»
Череповчанин Кирилл Ефремов занял второе место на Всероссийских соревнованиях по фехтованию
В Вологодской области за пять лет на 40% снизилась доля котельных, работающих на угле и мазуте
По факту падения девочки в колодец в Череповецком районе проведут доследственную проверку
Вологодский губернатор поручил ускорить поставки вакцины от коронавируса в регион
В Великом Устюге у пенсионерки, занимающейся народной медициной, клиентка украла деньги
 
23.01.2021 [Общество]

День протеста: как в Вологде прошла акция в поддержку политика Алексея Навального

8215
0
26.01.2021 [БлогоVO]

Анна Николаевна щедро делилась, передавала, заряжала и вдохновляла. И даже заставляла

122
0
26.01.2021 [Обзор Прессы]

«Наша норма – 120 комментов в день». Жизнь кремлевского тролля

468
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика