Из отделения полиции в Вологде Евгения Доможирова забрали медики скорой помощи

Евгения Доможирова, вечером 26 января доставленного в отдел полиции №1 в Вологде, забрала оттуда скорая помощь. Артериальное давление у него поднялось до отметки в 190/100 мм. рт. столба. Полицейские поехали вместе с Доможировым в больницу в машине скорой.

Скриншот трансляции на канале Евгения Доможирова

Как ранее сообщал NewsVo, полиция объявила Доможирова в розыск, и он был задержан по ориентировке. Глава правозащитного "Движения "Вместе" подозревается в проведении несанкционированного мероприятия 23 января.