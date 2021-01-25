«Скучно, девочки»: Путин прокомментировал расследование о дворце в Геленджике

25.01.2021 [Общество]

Президент Владимир Путин 25 января во время общения со студентами заявил, что дворец в Геленджике, который показан в фильме Алексея Навального, не принадлежит ему и его близким.

«Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало», — сказал Путин в режиме видеоконференции.

Он отметил, что не смотрел фильм целиком.

«Я не смотрел этот фильм за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли», — цитирует президента «Интерфакс».

Президент назвал «монтажом и компиляцией» видео с «расследованием о дворце».

«Вот разместили мое плавание стилем баттерфляй, где я так, корявенько, но иногда люблю так поплавать. В каком-то бассейне, где я никогда не был. Я не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. Ну, в таких случаях это просто компиляция, это монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: „Скучно, девочки“. Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще», — отметил Путин.

По словам Путина, эта тема "муссируется на протяжении более чем 10 лет".

"Сейчас просто вот удобный случай: все скомпоновали и решили всем этим материалом промыть мозги нашим гражданам", - сказал Путин. 

Ранее NewsVo сообщал, расследование «Дворец для Путина. История самой большой взятки» опубликовано днем 19 января на официальном канале Алексея Навального в youtube. В нем идет речь об огромном доме под Геленджиком, которым, по данным ФБК (Фонд борьбы с коррупцией признан иностранным агентом), пользуется президент.

 

Тэги: Путин

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