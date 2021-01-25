Череповчанин предложил вариант реконструкции площади Металлургов

Череповецкая проектная группа ШАГИ опубликовала на своей странице проект реконструкции площади Металлургов от горожанина Евгения Рыжакова.

Группа ШАГИ – это школа архитектурных городских исследования города Череповца.

– Мы хотим сделать город лучше, поэтому объединились в профессиональную команду архитекторов, урбанистов, дизайнеров, – говорят участники проектной группы на своей странице в социальной сети.

Ранее NewsVo рассказывал о новой концепции набережной возле усадьбы Гальских в Череповце, которую представили архитекторы и урбанисты этой группы. Сегодня ШАГИ опубликовали проект реконструкции площади металлургов и призывают горожан к обсуждению этого проекта:

– К нам поступают идеи от горожан - ура! Давайте обсуждать, делиться мнением и идеями. Все мы объединены общей идеей - сделать удобный, безопасный и доступный город. Конечно. не забываем об эстетике!

Автор идеи реконструкции площади Евгений Рыжаков предлагает сузить проезжие части, увеличить за счет этого количество парковочных мест и продлить бульварную часть Верещагина до площади. Помимо этого он предлагает приподнять пешеходные переходы, а также добавить зелёные насаждения и скамейки, установить велопарковки и велопрокат.

Подробнее о проекте и его обсуждения можно прочитать по ссылке. Архитекторы обращаются к комментаторам с просьбой не оскорблять авторов и быть вежливыми.

– Если мы хотим улучшать наши города - нам нужно поддерживать друг друга, но и использовать критическое мышление, конечно, – пишут участники группы ШАГИ.





Проект реконструкции площади Металлургов в Череповце. Автор Евгений Рыжаков. Фото: https://vk.com/shagi_che