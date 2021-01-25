Череповчанин предложил вариант реконструкции площади Металлургов

25.01.2021 [Общество]

Череповецкая проектная группа ШАГИ опубликовала на своей странице проект реконструкции площади Металлургов от горожанина Евгения Рыжакова.

Группа ШАГИ – это школа архитектурных городских исследования города Череповца. 

– Мы хотим сделать город лучше, поэтому объединились в профессиональную команду архитекторов, урбанистов, дизайнеров, – говорят участники проектной группы на своей странице в социальной сети.

Ранее NewsVo рассказывал о новой концепции набережной возле усадьбы Гальских в Череповце, которую представили архитекторы и урбанисты этой группы. Сегодня ШАГИ опубликовали проект реконструкции площади металлургов и призывают горожан к обсуждению этого проекта:

– К нам поступают идеи от горожан - ура! Давайте обсуждать, делиться мнением и идеями. Все мы объединены общей идеей - сделать удобный, безопасный и доступный город. Конечно. не забываем об эстетике!

Автор идеи реконструкции площади Евгений Рыжаков предлагает сузить проезжие части, увеличить за счет этого количество парковочных мест и продлить бульварную часть Верещагина до площади. Помимо этого он предлагает приподнять пешеходные переходы, а также добавить зелёные насаждения и скамейки, установить велопарковки и велопрокат.

Подробнее о проекте и его обсуждения можно прочитать по ссылке. Архитекторы обращаются к комментаторам с просьбой не оскорблять авторов и быть вежливыми.

– Если мы хотим улучшать наши города - нам нужно поддерживать друг друга, но и использовать критическое мышление, конечно, – пишут участники группы ШАГИ.


Проект реконструкции площади Металлургов в Череповце. Автор Евгений Рыжаков. Фото: https://vk.com/shagi_che

Проект реконструкции площади Металлургов в Череповце. Автор Евгений Рыжаков. Фото: https://vk.com/shagi_che

 

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Акции в поддержку Алексея Навального пройдут в Вологде и Череповце 23 января
День протеста: как в Вологде прошла акция в поддержку политика Алексея Навального
Митинг в защиту Навального в Вологде завершился шествием протестующих по улицам
Евгения Лапина, организатора митинга в поддержку Навального в Вологде, задержали
Выступавшую на митинге в поддержку Навального вологжанку вызвали в полицию
Жителю Вологды отказывают в проведении операции по ампутации пальцев на руке
Великоустюгского бизнесмена оштрафовали на 300 тысяч рублей за торговлю контрафактными сигаретами
Команда Алексея Навального выпустила новое расследование «Дворец для Путина»
В Вологде один из перевозчиков ТКО забирает с мусорных площадок свои контейнеры
В Вологде протестующие оставили неприличную надпись на здании правительства области

Последние новости

Трое детей получили травмы в столкновении «Тойоты» и грузовика в Грязовецком районе

Авария произошла около 17 часов 25 января на 434 км автодороги Москва-Архангельск

73
0

Бесплатные занятия по рукоделию для пенсионеров, многодетных мам и людей с ОВЗ будут проводить в Вологде

Открыт набор учеников в мастерскую «Сувенирная продукция» 

324
0

В Череповце полицейские задержали мужчину с наркотиками

Он сказал, что приобрёл вещество через интернет для личного употребления

339
0

В Кичменгско-Городецком районе во время пожара в гараже сгорели две машины

Ущерб оценили в 1,5 млн рублей

380
0

Новым гендиректором «Вологдагорводоканала» стал Андрей Макаровский

Ранее он занимал должность директора АО «Вологдагортеплосеть»

653
0

Череповчанина, присвоившего зарплату коллеги, освободили от уголовной ответственности

Мужчина возместил потерпевшему ущерб и раскаялся в преступлении

386
0

Череповчанин Артём Арефьев одержал победу на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

В минувшие выходные в нидерландском Херенвене прошёл первый в этом сезоне этап Кубка мира по конькобежному спорту

330
0

Вологодской станции переливания крови срочно требуется кровь I, III и IV групп

Сложилась повышенная потребность в крови первой группы с положительным и отрицательным резус-фактором, а также отрицательной третьей и отрицательной четвёртой групп

263
0

«Скучно, девочки»: Путин прокомментировал расследование о дворце в Геленджике

Президент заявил, что эта недвижимость ни ему, ни его родственникам не принадлежит

652
0

Жителя Великого Устюга приговорили к полугоду колонии за кражу денег и бутылки пива из квартиры

Инцидент произошёл 15 мая 2020 года

363
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Трое детей получили травмы в столкновении «Тойоты» и грузовика в Грязовецком районе
Череповчанин предложил вариант реконструкции площади Металлургов
Бесплатные занятия по рукоделию для пенсионеров, многодетных мам и людей с ОВЗ будут проводить в Вологде
В Череповце полицейские задержали мужчину с наркотиками
В Кичменгско-Городецком районе во время пожара в гараже сгорели две машины
Новым гендиректором «Вологдагорводоканала» стал Андрей Макаровский
Череповчанина, присвоившего зарплату коллеги, освободили от уголовной ответственности
 
23.01.2021 [Общество]

День протеста: как в Вологде прошла акция в поддержку политика Алексея Навального

7659
0
25.01.2021 [БлогоVO]

Pro уборку снега 2021. Никогда такого не было и вот опять

95
0
25.01.2021 [Обзор Прессы]

Избиения, мультики и попытки взять ДНК. Как задерживали и судили участников акций в поддержку Навального

148
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика