Новую концепцию набережной возле усадьбы Гальских в Череповце представили архитекторы и урбанисты

Проектная группа «ШАГИ» представила накануне новую концепцию набережной у Усадьбы Гальских в Череповце. Команда молодых архитекторов, урбанистов и дизайнеров предложила свой вариант развития этой территории. Презентация проекта проходила онлайн.

Руководитель группы «ШАГИ» Екатерина Кузнечикова рассказала, что территорию они предлагают разделить территорию на несколько функциональных зон: коммерческая с кофейнями и книжными лавками, лабиринт для детей и взрослых, прогулочная зона вдоль набережной и оранжерея. По задумке архитекторов будут проложены новые пешеходные дорожки, которые бы связывали эти зоны между собой. В районе причала будут созданы новые видовые точки, а сама прибрежная зона станет более доступной для пеших прогулок.

Также в планах архитекторов создание игровых зон для детей.

– Свежий взгляд на городское благоустройство – именно этого не хватало Череповцу. Команда архитекторов «ШАГИ» создавалась специально, чтобы будущие проекты не ограничивались стандартным набором «скамейка-урна-заборчик». Их задача сделать город одновременно удобным, красивым и функциональным, – говорит мэр Череповца Вадим Германов.

После презентации архитекторы ждут комментариев череповчан в группе объединения в социальной сети.