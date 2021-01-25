Съёмки фильма «Афроамериканец» пройдут в Вологде 30 января

Съёмки трагикомедии «Афроамериканец» пройдут в Вологде в ближайшие выходные.

Как сообщил NewsVo режиссер фильма Сергей Задорин, для участия в массовых сценах понадобятся около сотни волонтёров, которые будут изображать прессу. По вопросам участия в съёмках можно обращаться напрямую к режиссёру.

– Череповец отработал на все 100. Отснято 75% фильма. Вологда, последнее слово за тобой. В субботу начинаем пробы, – написал накануне на своей странице Сергей Задорин.

Ранее NewsVo рассказывал, что это фильм про афроамериканца, который оказался глухой русской деревне с плакатом «Black lives matter». Пока он пытается донести свою мысль до местных жителей, его задерживает полиция. По мнению создателей, этот фильм – комедия в стиле «Особенностей национальной охоты», но с учётом современных реалий.

Работы над фильмом ведутся на общественных началах. Главную роль исполняет Игорь Хиряк – темнокожий ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС.

