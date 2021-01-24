«Вологда-Чеваката» обыграла «Черных Медведиц» из Санкт-Петербурга со счетом 67:54

24.01.2021 [Спорт]

«Вологда-Чеваката» одержала победу над «Черными Медведицами» из Санкт-Петербурга в Регулярном чемпионат России по баскетболу, среди женских команд Суперлиги 1.

Вологжанки вели в счёте на протяжении всего матча, доведя его до убедительной победы - 67:54. Самой результативной в составе "желто-фиолетовых" стала Мария Канищева, набравшая 18 очков. По 12 на свой счет записали Екатерина Терехова и Александра Плясов.

«Вологда-Чеваката» занимает 5 место турнирной таблицы Суперлиги 1, имея баланс побед и поражений 12 - 6. В следующем туре, 29 января, "пчёлки" на выезде встречаться с омским «Нефтяником».

Тэги: баскетбол, «Вологда-Чеваката»

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