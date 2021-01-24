В Череповце митинг в поддержку Навального прошел без задержаний

Акция в защиту Навального 23 января прошла в Череповце на площади Химиков, где областным законом разрешено собираться без уведомления властей. Мэрия со ссылкой на городское УМВД сообщила, что «в несанкционированном митинге сторонников политика Алексея Навального» приняли участие 450 человек.

Участники акции собрались в круг недалеко от новогодней ёлки.

«На Навального было покушение, он знал, что в России на него покушались. Ему Путин разрешил вылет в Германию. И Навальный или его адвокат должен был попытаться узнать, [можно ли возвращаться]. Он боялся за свою жизнь. Но не испугался, приехал в Россию», — рассказал порталу Gorodche.ru общественник Юрий Марков, стоявший с плакатом.

Митинг продолжался около полутора часов, стоявшие неподалеку полицейские и ОМОН не вмешивались, отмечает издание.

Как ранее сообщал NewsVo, в Вологде акция в поддержку Навального в гайд-парке на улице Воровского завершилась шествием по улицам города и стычками с ОМОНом.

