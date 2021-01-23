Череповчанин украл 40 тысяч рублей из квартиры, где делал ремонт

В Череповце полицейские задержали 36-летнего местного жителя, подозреваемого в краже денег.

Потерпевший — 56-летний череповчанин — пояснил, что из его квартиры, в которой сейчас идёт ремонт, пропало 40 тысяч рублей. Подозреваемым оказался один из ремонтников.

«Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Задержанный пояснил полицейским, что знал о нахождении денег в кладовом помещении, так как неоднократно видел, как хозяева квартиры заходят туда и берут денежные средства, для оплаты выполненных ремонтных работ. Похищенные денежные средства он сразу потратил на личные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее newsVO сообщал, что в Вологде полицейские задержали мошенника, на 135 тысяч рублей обманувшего женщину, которая заказала у него работы по замене фундамента.