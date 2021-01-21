Мошенник на 135 тысяч рублей обманул вологжанку, заказавшую у него работы по замене фундамента

21.01.2021 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали 39-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве.

38-летняя потерпевшая пояснила, что связалась с мужчиной через знакомых, чтобы заменить фундамент в своём доме. Они обговорили условия и сроки выполнения работ, и женщина оплатила полную стоимость услуги. После этого рабочий перестал отвечать на звонки. Сумма ущерба составила около 135 тысяч рублей.

«Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что ему были нужны деньги. Взяв с потерпевшей полную оплату за свою работу, злоумышленник перестал отвечать на звонки, а деньги потратил на личные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.  

Тэги: мошенничество, строители

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