Подковерная битва за колхоз: в Бабаевском районе сместили председателя сельхозпредприятия в деревне Пожара

В Бабаевском районе продолжаются закручиваться интрига вокруг местного колхоза «Пожарское», директора которого при весьма странных обстоятельствах сняли с должности. За месяц, прошедший с момента захвата власти в колхозе, эта детективная история обросла массой подробностей. Оказалось, что, помимо администрации Борисовского сельского поселения, на территории которого находится колхоз, в нее втянуты ФСБ и администрация Бабаевского района.

Лесные комбинации

О ситуации в «Пожарском» NewsVo уже неоднократно сообщал. Напомним, этот колхоз – один из немногих в области, занимающийся выращиванием льна, сначала стал жертвой обанкротившегося «Агропродагентства» и банка «Северный кредит». В результате хитрых схем предприятию пришлось дважды платить за один и тот же лизинг более 4 млн рублей. Председателю колхоза Евгению Яковлеву в то время предлагали обанкротить хозяйство, чтобы продать технику и рассчитаться с «Северным кредитом», но он не стал этого делать: перезанял деньги у местных предпринимателей и рассчитался с банком.

В 2019 году за колхоз плотно взялись сотрудники ФСБ, которые усиленно искали финансовые нарушения при получении областных субсидий на выращивание льна. Силовики даже ходили по полям и измеряли лен, но оснований для возбуждения уголовного дела не нашли. Чуть позже, уже в 2020 году они повторили попытку и приглашали на беседу местных предпринимателей, чтобы те рассказали о недостатках работы Яковлева, но взаимности с представителями местного бизнеса не нашли.

— Меня в первую очень интересуют мои дела, — рассказал один из предпринимателей. Что я могу знать о работе колхоза? Хотя, если бы даже что-то знал, все равно не рассказал бы.

Сейчас выясняется, что проверка ФСБ была началом хитрой многоходовки, разыгранной, чтобы убрать с должности директора «Пожарского» Евгения Яковлева. Причина комбинации – лес, который находится в аренде у колхоза.

Евгений Яковлев

Дело в том, что у Виталия Соймы - главы Борисовского сельского поселения, на территории которого работает колхоз, есть друг, бизнесмен Юрий Лукьянов, занимающийся лесом. Несмотря на то, что Бабаевский район считается вторым в области по лесным площадям, получить в аренду лес местным предпринимателям очень непросто. Убрав Яковлева, можно поставить на его место своего друга, чтобы тот спокойно занимался заготовкой леса. Скорее всего, именно поэтому началась "подковерная борьба" за кресло председателя «Пожарского», хотя сам он об этом даже не догадывался. Малого того, когда Яковлев осенью прошлого года несколько раз договаривался о встрече с руководителем отдела сельского хозяйства районной администрации Татьяной Филюковой, чтобы решить рабочие вопросы, та под различными предлогами избегала встречи.

Свой человек

Все результаты "подковерной" деятельности вскрылись в конце декабря прошлого года, когда Яковлева попросили провести отчетное собрание. Неожиданно для него самого, Татьяна Филюкова, которая появилась на собрании, заявила о перевыборах руководителя.

— В Уставе хозяйства написано, что процедура переизбрания руководителя — достаточно длительная, — рассказал Евгений Яковлев. — Во-первых, сам председатель должен быть об этом уведомлен за 45 дней. Во-вторых, предложение по переизбранию необходимо направить в аудиторский союз, который должен провести проверку и только потом вынести решение о переизбрании. На собрании я сказал об этом Филюковой и Сойме, на что они заявили, мол, нам хватит голосов членов колхоза для твоего переизбрания.

В итоге в нарушение основного регламента предприятия новым председателем «Пожарского» был избран… Юрий Лукьянов.

Сразу после собрания Татьяна Филюкова ушла на больничный, а глава поселения Виталий Сойма заявил, что ничего не знал о перевыборах. Однако позже выяснилось, что Сойма, мягко говоря, лукавит. Оказалось, что переговоры за спиной Яковлева начались уже давно. Известно, что речь о «Пожарском» зашла во время ежегодного собрания предпринимателей, которых собирает в усадьбе Хвалевское меценат Юрий Войцеховский. После переговоров участники встречи пошли осматривать здания колхоза «Пожарское», в том числе льнозавод. Руководителя хозяйства никто не удосужился даже просто поставить об этом в известность. Именно на льнозаводе было озвучено предложение о переизбрании Евгения Яковлева. Там же без самого председателя решили назначить дату проведения отчетного собрания на 21 декабря. Хотя председатель на законных основаниях мог отказать, поскольку подобные собрания по тому же Уставу проводятся через три месяца после окончания финансового года, то есть примерно в феврале – марте, он не стал этого делать и даже подготовил отчет.

Виталий Сойма во время беседы с одной из сотрудниц льнозавода

Степень надежности

Любопытно, что участники перевыборов откровенное лесное рейдерство прикрыли погодными условиями. В последние два года урожай льна из-за летних дождей в хозяйстве был крайне низким. Только в 2019 году предприятие «ушло в минус» на 5,8 млн рублей. Однако в том году абсолютно все хозяйства Вологодской области, которые занимаются выращиванием льна, сработали с убытком. Самые большие понесло АО «Шексна» - 44 млн рублей. Также непогода серьезно сказалась на СПК «Пригородный плюс» - 11 млн рублей, КХ «Подворье» - 31 млн рублей, СПК колхоз «Батран» - 4,9 млн рублей. В той или иной степени пострадали все без исключения хозяйства.

В Бабаевском районе неурожай свалили на Яковлева. Хотя он после окончания сельхозинститута всю жизнь отработал в отрасли, а последние 16 лет руководит колхозом и никаких нарушений раньше никто не замечал. Мало того, с 2011 по 2020 годы хозяйство приобрело только техники и зданий на 53,6 млн рублей. Фонд заработной платы за этот период составил порядка 30 млн рублей. Данные сайта Rusprofile.ru говорят о том, что у ПК «Колхоз «Пожарское» высокая степень надежности.

В то же время сменивший Евгения Яковлева Юрий Лукьянов с дипломом механизатора к сельскому хозяйству не имеет ни малейшего отношения. Последние 10 лет он занимался исключительно заготовкой древесины, причем, был замечен в скупке справок у местного населения, которому департамент лесного комплекса выделял древесину на строительство домов.

По крайней мере, один факт подтвердила местная жительница Надежда Васильевна, которая рассказала, что примерно год назад Лукьянов вместе с Соймой выкупили у нее справу на 300 кубов леса, которая была выписана ей лесхозом, как погорелице.

Именно поэтому бабаевские предприниматели думают, что лен в «Пожарском» потихоньку сойдет на нет, и хозяйство будет заниматься лишь заготовкой древесины, которую сейчас Лукьянов поставляет в Череповец.

Примечательно, что вновь избранный председатель пытается всячески заверить о поддержке районной властью и даже рассказывает о переговорах с главой районной администрации Юрием Парфеновым. Однако сам Парфенов в телефонном разговоре этот факт отрицает и уверил, что никакой встречи не было и о поддержке Лукьянова речи не идет.

Представители департамента сельского хозяйства также заявили о своем невмешательстве в дела колхоза.

— Департамент не может вмешиваться в деятельность частного бизнеса, — рассказала руководитель отдела растениеводства и технической политики сельхоздепартамента Светлана Андреевская.

Молчит пока и прокуратура Бабаевского района, куда Яковлев написал заявление. Впрочем, отставной председатель не намерен сдаваться без боя, и подал также иск в суд, заседание в котором предварительно назначено на середину февраля.