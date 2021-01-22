В Бабаевском районе осудили мужчину, который ударил ножом пенсионера и поджёг его дом

В Бабаевском районе суд огласил приговор 37-летнему местному жителю, признанному виновным в покушении на убийство пенсионера, поджоге и нескольких кражах.

Как newsVO сообщал ранее, эпизод с покушением на убийство и поджогом произошёл в доме потерпевшего на улице Комсомола в Бабаево в ночь на 27 ноября 2019 года. Подсудимый пришёл туда со своей знакомой. Пьяные мужчины поссорились, и обвиняемый избил пенсионера, а после не менее пяти раз ударил его складным ножом в шею.

«Обвиняемый, решив, что хозяин дома умер, зажигалкой поджег напольный синтетический коврик, устроив пожар. Дом, находящееся в нем имущество и документы были полностью уничтожены огнем, ущерб составил 487 тыс. рублей. Потерявший сознание потерпевший во время пожара очнулся, ему удалось выбраться из дома, он был доставлен в больницу, где медики оказали ему помощь», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

В тот же день мужчина был задержан, а через два дня арестован судом. В ходе расследования удалось установить его причастность к совершению двух краж: в период с 14 по 18 ноября подсудимый влез в гараж на улице Южной откуда украл болгарку и шуруповёрт, а некоторое время спустя похитил бензопилу из квартиры знакомой.

Судом обвиняемому назначено наказание в виде 8,5 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год.