Житель Бабаево ударил ножом пенсионера и поджег его дом

В Бабаево 36-летнего мужчину арестовали по подозрению в покушении на убийство пенсионера и поджог его дома. Безработный подозреваемый ранее был судим за кражу.

По версии следствия, 27 ноября в доме потерпевшего между мужчинами, находившимися в состоянии опьянения, произошёл конфликт. Подозреваемый вооружился ножом и нанёс 63-летнему пенсионеру удары в область лица и шеи.

«Пострадавший упал на пол, а нападавший решил, что он скончался, поскольку не подает признаков жизни. Желая скрыть следы совершенного преступления, подозреваемый поджег ковер в комнате, устроив пожар и с места преступления скрылся. Раненому потерпевшему удалось выбраться из горящего дома, ему была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь. Дом пострадавшего сгорел», - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Во время допроса арестованный объяснил происшествие ссорой на почве опьянения. Сейчас он находится под стражей. Ведётся следствие.