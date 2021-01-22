Долги по зарплате перед работниками фермы в Надеево под Вологдой обещают погасить к февралю

22.01.2021 [Общество]

Комбикорма на ферму ООО «Лактис» в Надеево Вологодского района поставляются регулярно, заявили в администрации Вологодского района. 

— О ситуации с заработной платой. По словам руководства, еще одна часть задолженности перед сотрудниками будет погашена в ближайшие дни. На эти цели направлено около 800 тысяч рублей. Новый собственник готовит документы на выплаты. Вопрос с задолженностью на предприятии планируют решить до конца месяца. Ситуацию продолжаем держать на контроле, — сообщил на своей странице в соцсети глава Вологодского района Сергей Жестянников. 

Как ранее сообщал NewsVo, о бедственном положении на сельхозпредприятии в Надеево стало известно из соцсетей. Бывшая сотрудница сельхозорганизации, просившая не называть своего имени, рассказала, что животных кормят раз в три дня, они истощены. 

По данным департамента сельского хозяйства Вологодской области, в последнее время показатели ООО «Лактис» снизились, уборка зерновых культур и заготовка сена в 2020 году предприятием и вовсе не проводилась, хотя было засеяно 2037 га. 

По состоянию на 1 декабря поголовье крупного рогатого скота в ООО «Лактис» составляет 1216 голов, в том числе коров 683 головы.

После публикаций в СМИ на ферму завезли корма, началась выплата долгов по зарплате.

Тэги: ферма, животные, долги по зарплате

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