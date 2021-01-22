В Череповце осудили мужчину, который пытался застрелить охранника кафе

В Череповце суд огласил приговор 55-летнему местному жителю, признанному виновным в покушении на убийство, а также незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как newsVO сообщал ранее, в ночь с 6 на 7 февраля пьяный подсудимый пришёл в кафе «Кружечка» на улице Краснодонцев, чтобы выяснить отношения с 24-летним охранником, который накануне вывел его из заведения из-за неадекватного состояния. Мужчина приставил к виску потерпевшего пистолет, снаряжённый одним патроном, и нажал на спусковой крючок. Пистолет не сработал по причине неисправности, и обвиняемого задержали. Как установлено судом, оружие и патрон к нему он хранил незаконно.

Осуждённый частично признал вину и в ходе следствия возместил потерпевшему 10 000 рублей компенсации морального вреда. Суд приговорил его к четырём годам и двум месяцам колонии строгого режима и обязал выплатить потерпевшему ещё 40 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.