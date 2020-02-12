Череповчанин, угрожавший охраннику ночного клуба пистолетом, стал фигурантом уголовного дела

12.02.2020 [Происшествия]

В Череповце следователи возбудили уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя, угрожавшего пистолетом охраннику ночного клуба на улице Краснодонцев. Мужчину подозревают в покушении на убийство и незаконном хранении оружия.

Как ранее сообщал NewsVo, инцидент произошёл в ночь с 6 на 7 февраля. Сигнал о срабатывании в заведении тревожной сигнализации поступил правоохранителям около 2.00. Прибывшие на место росгвардейцы задержали 55-летнего мужчину, который угрожал одному из охранников клуба.

По версии следствия, подозреваемый пришёл в клуб, чтобы выяснить отношения с 24-летним охранником, который накануне вывел его из заведения из-за неадекватного состояния.

«В ходе конфликта подозреваемый направил пистолет в сторону охранника 1996 года рождения, нажав на спусковой крючок. Однако злоумышленник не смог довести до конца свой преступный умысел, так как выстрел не последовал из-за непредвиденной подозреваемым неисправности», - пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Изъятое оружие направили на экспертизу, которая установила, что это пистолет марки «ТТ» польского производства, а снаряжённый в него патрон калибра 7,62 мм относится к категории боеприпасов для боевого огнестрельного оружия. Ведется следствие. 

Тэги: оружие, охранники

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