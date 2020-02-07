В Череповце задержали мужчину, угрожавшего охраннику ночного клуба пистолетом

Сотрудники Росгвардии задержали череповчанина, угрожавшего охраннику ночного клуба пистолетом. Происшествие случилось в ночь с 6 на 7 февраля 2020 года.

Сигнал о срабатывании в заведении тревожной сигнализации поступил правоохранителям около 2.00. Прибывшие на место росгвардейцы задержали 55-летнего мужчину, который угрожал одному из охранников клуба.

«Как выяснили сотрудники вневедомственной охраны, несколькими часами ранее данный гражданин отдыхал в этом заведении и, употребив достаточное количество алкоголя, стал вести себя агрессивно. Охранник клуба попросил мужчину покинуть заведение. Череповчанин ушел, но затем вернулся уже с предметом, похожим на пистолет, и нацелил его на охранника», - пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

В пресс-службе управления Росгвардии пояснили, что предмет, изъятый у дебошира, сейчас на экспертизе, которая сделает вывод о том, было ли оружие настоящим.

Мужчину передали полицейским для принятия процессуального решения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.