Мэр Вологды предложил использовать «избыток снега» во дворах для зимних скульптур

«Избыток снега» во дворах Вологды мэр города Сергей Воропанов предложил использовать для участия в конкурсе «Снежная крепость».

— Мне кажется, это лучший способ использовать избыток снега, управляющие компании, берите на вооружение идею. Игорь Макаровский создаёт снежные фигуры в 66 детском саду уже не первый год. Получается отлично, дети и родители в восторге! — написал Воропанов, приложив к посту фото работ Макаровского.

С начала января во дворах Вологды, по данным администрации города, было зафиксировано порядка 150 нарушений правил благоустройства, связанных с расчисткой придомовых территорий и вывозом снега. Чаще всего снежные кучи образуются у выездов из двора, что мешает обзору автомобилистов и создает потенциально опасные ситуации.

Ранее NewsVo сообщал, что конкурс "Снежная крепость" проводится по следующим номинациям: «Лучшая снежная крепость», «Лучшая снежная фигура, композиция фигур» и фотоконкурс «Лучший снежный кадр».