Лучшую снежную крепость выберут в Вологде

Ежегодный конкурс «Снежная крепость» вновь начался в Вологде. Он проводится в областной столице с 2011 года, когда выдаются снежные зимы.

– В этом году выпало много снега, так что работы могут получиться замечательные, – считает директор Центра по работе с населением Елена Громова.

Стать участником конкурса сможет любой желающий – работы принимаются от организаций, инициативных групп ТОС, представителей советов многоквартирных домов, товариществ и всех желающих вологжан. Заявки на участие вместе с фотографией работы нужно направлять по электронной почте atos-vologda@mail.ru. Срок подачи заявок – до 26 февраля включительно.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Лучшая снежная крепость», «Лучшая снежная фигура, композиция фигур» и фотоконкурс «Лучший снежный кадр». Фотографии, на которых запечатлены снежные крепости, проходят по отдельной номинации.

– Особенно приветствуется разнообразие снежных и ледяных фигур, композиций, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

Комиссия будет оценивать работы по нескольким критериям: архитектурное оформление снежных сооружений, сложность и техническое мастерство исполнения, законченность композиции, оригинальность и творческое исполнение.

Итоги конкурса станут известны на Масленицу, в середине марта этого года.

По поводу призов победителям конкурса в пресс-релизе пока ничего не сообщается. В Центре по работе с населением NewsVo пояснили, что, пока информации о призах нет, возможно, она появится позже, но то, что победители получат благодарственные письма, это точно.

Организатор конкурса «Снежная крепость» – Ассоциация организаций ТОС.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 75-22-81.

