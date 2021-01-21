В Вологде один из перевозчиков ТКО забирает с мусорных площадок свои контейнеры

Жители Вологды замечают пропажу контейнеров для отходов со своих мусорных площадок. Так, например, с площадки на ул. Конева, 4а увезли новые баки, а вместо них поставили старые. На данный момент из семи контейнеров в рабочем состоянии только один.

«Раньше чистота-порядок был, а сейчас крышек нет, мусор разлетается. Показывали мне фотографии, как увозили и ставили вот эти старые. Кто увез, непонятно», — рассказал новостному сайту администрации Вологды житель дома № 6 по ул. Конева Анатолий Соколов.

Выяснилось, что контейнеры принадлежали перевозчику, на мусорную площадку он их поставил их безвозмездно, а теперь решил забрать.

«Но чтобы не создавать мусорный коллапс, он ставит на место новых старые из своих запасов, они не очень хорошего качества», — говорит директор компании «Аквалайн», регионального оператора по обращению с ТКО, Алексей Копейкин.

Перевозчик — ООО «ТЭС» — напоминает, что управляющие компании бесплатно пользовались контейнерами почти два года.

«Свои управляющие компании мы предупредили заранее о том, что уберем свои новые контейнеры, чтобы они не разрушались и мы не несли убытки из-за их содержания. Особенно часто контейнеры страдают в дни новогодних праздников. В то же время мы решили не убирать контейнеры совсем, а заменить их на другие. Отмечу, что за прошедшие два года некоторые УК уже приобрели свои контейнеры, их можно увидеть на площадках с промаркированными табличками», — пояснил заместитель директора ООО «ТЭС» Михаил Павлычев.

По словам начальника департамента городского хозяйства Алексея Шумилова, сейчас в Вологде около пяти тысяч мусорных контейнеров. Все они либо в собственности у перевозчика, либо в аренде у "Аквалайна", либо в собственности УК.

«Есть решение апелляционного суда от 11 февраля 2020 года, в котором сказано, что управляющая компания либо иная организация, которая занимается управлением жилого дома, должна устанавливать мусорные баки на контейнерных площадках», - прокомментировал начальник департамента городского хозяйства Алексей Шумилов.

Таким образом, те УК, у которых перевозчики заберут свои контейнеры, обязаны будут либо купить новые (цена одного - около 20 тысяч рублей), либо взять их в аренду у "Аквалайна". Регоператор готов предоставлять баки в аренду за 1 рубль 20 копеек в год.

«Администрация города предоставила нам эти контейнеры по аукциону, с льготой на аренду. Мы выдаем их в субаренду УК и ТСЖ. Сейчас у нас свободны около 660 контейнеров. Это нормальная практика, когда управляющая компания несет ответственность - берет в аренду, содержит их, чинит. На сегодняшний день мы заключили договоры с 38 организациями», - рассказал директор компании «Аквалайн», регионального оператора по обращению с ТКО, Алексей Копейкин.

В случае вывоза или замены контейнеров на конструкции ненадлежащего вида жителей города просят сообщать об этом в департамент городского хозяйства.

Ранее NewsVo сообщал, что в 2019 году прокуратура Вологды выдала "Аквалайну" предписание, в котором потребовала обеспечить необходимым количеством контейнеров (бункеров) мусорные площадки в городе. «Аквалайн» с предписанием не согласился и решил обжаловать его в Арбитражном суде Вологодской области. В иске говорилось, что регоператор не несет ответственность за создание и содержание площадок накопления твердых бытовых отходов, это относится к полномочиям органов местного самоуправления. Кроме того, фирма указала, что в единый тариф регионального оператора на 2019 год расходы на приобретение контейнеров для накопления ТКО не были включены.

Суд установил, что законодательство не предусматривает безусловной обязанности органов местного самоуправления по покупке и установке контейнеров. Бремя приобретения контейнеров может быть возложено на собственников помещений в многоквартирном доме, но только при условии включения этого имущества в состав общего имущества. В то же время действующим законодательством предусмотрены расходы регоператора на приобретение и содержание контейнеров на обслуживаемой территории.

Суд посчитал, что региональный оператор обязан устанавливать контейнеры. Если же их установка невозможна, то «Аквалайн» обязан изменить способ складирования и вывоз ТКО, не допуская нарушений санитарного законодательства.

— Законодательством также предусмотрен механизм компенсации региональному оператору понесенных экономически обоснованных расходов, в том числе на приобретение контейнеров, не учтенных при установлении тарифа, в следующем периоде регулирования, — сообщала пресс-служба судов Вологодской области.

В итоге 16 августа 2019 года суд отказал в иске «Аквалайну». Регоператор подал жалобу в вышестоящую инстанцию, однако постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 октября 2019 года решение Арбитражного суда Вологодской области оставлено в силе. Была подана жалоба в Арбитражный суд Северо-Западного федерального округа. В его постановлении от 11 февраля 2020 года говорится, что "вывод судов о наличии у Общества обязанности приобретать и устанавливать контейнеры для накопления твердых коммунальных отходов является ошибочным", а в силу подпункта 3.7.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, обязанность обеспечить, в частности, установку на обслуживаемой территории сборников для твердых отходов, возложена на организацию по обслуживанию жилищного фонда.