52-летнего жителя Никольского района осудили условно за поджог из ревности

В Никольском районе суд огласил приговор 52-летнему местному жителю, признанному виновным в поджоге с причинением значительного ущерба.

Как установлено судом, вечером 29 октября 2020 года пьяный подсудимый пришёл к дому потерпевшего в деревне Княжево, облил стену принесённым с собой дизельным топливом и поджёг спичками. В результате пожара дом и всё имущество, находившееся в нём, сгорело. Сумма ущерба составила 120 300 рублей.

Обвиняемый признал вину и пояснил, что мотивом преступления стала ревность. Мужчина рассказал, что периодически ссорился с сожительницей и выгонял её из дома. Тогда он уходила к своему однокласснику — потерпевшему

«Накануне преступления подсудимый в очередной раз поссорился с женщиной и выгнал ее из дома. В тот день, изрядно выпив, он вспомнил о ссоре, почувствовав обиду и ревность, совершил поджог дома, где находилась его сожительница с одноклассником. В настоящее время о совершенном поступке раскаивается», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Осуждённому назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Он также будет должен выплатить потерпевшему 120 300 рублей компенсации материального вреда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее newsVO сообщал о том, что в Череповце 31-летний мужчина из ревности заказал поджог автомобиля приятеля бывшей супруги.