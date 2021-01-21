Мастер-класс «Скульптура, горельеф и барельеф» пройдёт в Вологде 23 января

21.01.2021 [Культура]

Мастер-класс «Отсекая всё лишнее» на тему «Скульптура, горельеф и барельеф» пройдёт в Доме Корбакова в Вологде 23 января.

В программе мероприятия: беседа «Из истории скульптуры», создание «живых изваяний» и лепка из пластилина своих «скульптурных» шедевров.

Мероприятие рассчитано как на взрослых, так и на детей. Пройдёт мастер-класс на фоне выставки керамики заслуженного художника России Татьяны Чистяковой.

Набирается группа участников до 15 человек. Необходима предварительная запись по телефонам: (8172) 72-79-02; (8172) 72-14-33; (8172) 72-79-02.

Стоимость участия: дети – 100 рублей, взрослые – 200 рублей. 

Начало мероприятия в субботу, 23 января, в 10:00 в Доме Корбакова по адресу: Вологда, ул. Октябрьская, 13. 

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