Владельца «Северстали» Алексея Мордашова упомянули в расследовании «Дворец для Путина»

Фонд борьбы с коррупцией (ред. — признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ) в своем расследовании «Дворец для Путина» упомянул Алексея Мордашова. По данным авторов ролика, владелец «Северстали», в числе других крупных бизнесменов страны, перечислял пожертвования фирме «Петромед», которой руководили друзья Путина. Компания должна была тратить полученные от бизнесменов средства на модернизацию больниц, закупку оборудования и так далее.

— Но была еще одна важная часть договора. 35% пожертвований уходило на специальный офшор. Офшор был зарегистрирован с акциями на предъявителя. То есть фамилия нигде не указана, но кто бумажку принес — тому фирма и принадлежит. По 2% акций офшора досталось Шамалову, Горелову и самому Колесникову, а 94% акций отдали Путину, — говорится в расследовании ФБК.

Часть полученных от предпринимателей денег оказывались на счетах офшорных компаний на Британских Виргинских островах, в Панаме и Лихтенштейне. Из этих офшоров затем, в частности, финансировалось строительство того самого «дворца Путина» в Геленджике.

Ранее NewsVo сообщал, расследование «Дворец для Путина. История самой большой взятки» опубликовано днем 19 января на официальном канале Алексея Навального в youtube. В нем идет речь об огромном доме под Геленджиком, которым, по данным ФБК, пользуется президент.