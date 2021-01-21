В Сямже завершено следствие по делу об убийстве женщины в подвале столовой хлебозавода

21.01.2021 [Происшествия]

В Сямже готовятся передать в суд уголовное дело об исчезновении и убийстве 27-летней жительницы села. Региональное управление следственного комитета сообщает новые подробности жестокой расправы. 

Как ранее сообщал NewsVo, о пропаже дочери 19 апреля 2020 года сообщила в полицию мать девушки. Она рассказала, что та несколько дней не выходила на связь, пропала без вести. 22 апреля в ходе поисков тело пропавшей нашли по месту ее работы, в подвале столовой «Сямженского хлебозавода». Тело было почти полностью залито цементной смесью. По подозрению в убийстве был задержан 28-летний коллега девушки. Следователи полагают, что 4 апреля мужчина подвальном помещении столовой задушил потерпевшую и спрятал тело в соседнем помещении. Несколько последующих дней он отсылал с телефона погибшей сообщения, создавая видимость ее отъезда.

Изначально молодой человек заявил, что в коридоре столовой, рядом с овощным цехом, он неосторожно толкнул свою коллегу. Она потеряла равновесие и упала на спину, ударившись затылком о порог. Женщина потеряла сознание, мужчина перевернул ее и увидел кровь на шапке. Решив, что девушка умерла, он стащил ее тело в подвал и оставил, закрыв дверь. На следующий де, как рассказывал обвиняемый, он спустился в подвал. Коллега была в сознании, лежала на полу, увидев его, стала угрожать, что посадит его в тюрьму. Тогда он вставил ей в рот кляп и надавил руками на шею. Из кармана куртки умершей он забрал ключи от ее квартиры и перенес туда свои вещи, сделав вид, что арендует жилище.

— Между тем, его показания не согласуются с заключением экспертизы, согласно которому ушибленная рана затылочной области потерпевшей не являлась опасной для жизни и у живого лица повлекла бы за собой лишь легкий вред здоровью. Более того травма головы и смерть от асфиксии причинены в короткий промежуток времени, а не как рассказывал задержанный. В последующем обвиняемый от дачи показаний отказался, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователи также пришли к выводу, что обвиняемый незаконно проник в жилье убитой девушки и переселил туда свою семью. Он также похитил смартфон убитой и с его помощью перевел себе на счет с ее банковского счета 8 тысяч рублей. 

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве, нарушении неприкосновенности жилища и краже. Материалы дела переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

 

Тэги: убийство

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вологодский областной суд в третий раз оправдал врача-анестезиолога Алексея Смирнова
В Великоустюгском районе нашли скелет неизвестного мужчины
В центре Вологды на улице обнаружили тело мужчины
Вологодский губернатор жалеет, что целлюлозный комбинат под Череповцом не будет построен
Акции в поддержку Алексея Навального пройдут в Вологде и Череповце 23 января
Новым главврачом Вологодской станции скорой помощи стал Виктор Бурсин
Двое взрослых погибли и два ребенка пострадали в ДТП в Сямженском районе
В бывшем здании школы в Великом Устюге откроется духовно-просветительский центр епархии
Владелец «Северстали» Алексей Мордашов заявил, что экономическая изоляция обернется для России «полной катастрофой»
10 человек скончались от коронавируса в Вологодской области за сутки

Последние новости

Владельца «Северстали» Алексея Мордашова упомянули в расследовании «Дворец для Путина»

По данным авторов расследования, деньги миллиардера использовались для строительства усадьбы в Прасковеевке

22
0

Мошенник на 135 тысяч рублей обманул вологжанку, заказавшую у него работы по замене фундамента

Подозреваемый потратил деньги на личные нужды

122
0

Четверо мужчин на «Приоре» слили бензин с припаркованной «Газели» в Вологде

Подозреваемых задержали сотрудники Росгвардии

176
0

307 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

310 человек выздоровели, 10 умерли

235
0

«Умные» электросчетчики будут выпускать в Череповце

Строительство нового завода началось в индустриальном парке «Череповец»

358
0

В следственном изоляторе Череповца к празднику Крещения построили снежную купель

«По завершении проповеди представителя Русской православной церкви и освещения воды осужденные смогли искупаться в самодельной купели», — сообщает пресс-служба УФСИН по Вологодской области

356
0

«Северсталь» обвинили в демпинге при поставке прокатных изделий из железа и стали в Евросоюз

Европейская комиссия проведет расследование в отношении компании

299
0

Вспышкой кишечной инфекции в школе Череповца заинтересовалась прокуратура

Ведомство сообщает, что проведет «комплексную проверку»

318
0

В Чагоде на месте пожара в доме обнаружены тела трех человек

Трагедия произошла на улице Трактористов рано утром 21 января

499
0

Потепление обещают синоптики в Вологодской области

Днём в субботу температура воздуха поднимется до нуля

950
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Владельца «Северстали» Алексея Мордашова упомянули в расследовании «Дворец для Путина»
Мошенник на 135 тысяч рублей обманул вологжанку, заказавшую у него работы по замене фундамента
Четверо мужчин на «Приоре» слили бензин с припаркованной «Газели» в Вологде
307 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Сямже завершено следствие по делу об убийстве женщины в подвале столовой хлебозавода
«Умные» электросчетчики будут выпускать в Череповце
В следственном изоляторе Череповца к празднику Крещения построили снежную купель
 
31.12.2020 [Общество]

Житель Санкт-Петербурга обвиняет вологодскую журналистку Татьяну Охотникову в клевете

8441
0
21.01.2021 [БлогоVO]

В продолжении публикаций так называемого громкого дела Белозерского шоссе

530
0
15.01.2021 [Обзор Прессы]

Вакцина «Спутник V» должна все время находиться при температуре минус 18 и ниже. В результате ее оказалось не в чем хранить и перевозить

1353
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика