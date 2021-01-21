«Умные» электросчетчики будут выпускать в Череповце

21.01.2021 [Экономика]

Строительство завода по производству «умных» электросчетчиков началось в индустриальном парке «Череповец». Общая стоимость проекта составит не менее 550 млн рублей, рабочие места на новом предприятии получат 178 человек, сообщает «Агентство городского развития». 

«Целью строительства завода является создание высокотехнологичного автоматизированного производства высокоточных приборов учета электроэнергии с высоким уровнем использования отечественных компонентов производства деталей счетчиков. Город имеет статус территории опережающего социально-экономического развития. Это позволяет бизнесу пользоваться дополнительными налоговыми преференциями, что очень актуально в существующих экономических условиях», — отмечает директор «Агентства городского развития» Оксана Андреева.

В данный момент на территории парка уже монтируют фундаменты будущего завода, затем начнется возведение каркаса производственного комплекса. 

Индустриальный парк  "Череповец" построен в 2017 году, это часть промзоны, предназначенная для размещения новых высокотехнологичных производств. Участки земли предоставляются инвесторам для реализации конкретных проектов. При этом Фонд развития моногородов обеспечивает все коммуникации – электроэнергию, воду, канализацию, дороги, связь. 

В сентябре 2020 года стало известно, что Вологодская область заключила дополнительное соглашение с Фондом моногородов, изменив первоначальные условия функционирования индустриального парка «Череповец». Часть установленных первым документом показателей не удалось достичь. Как ранее сообщал NewsVo, региону пришлось изменить показатели загрузки парка, которые изначально были приняты, а также вернуть в федеральный бюджет "нерационально использованные" 383 миллиона рублей. 

Тэги: заводы, соглашения, Череповец, ТОСЭР
Фото с сайта "Агентства городского развития"

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вологодский областной суд в третий раз оправдал врача-анестезиолога Алексея Смирнова
В Великоустюгском районе нашли скелет неизвестного мужчины
В центре Вологды на улице обнаружили тело мужчины
Вологодский губернатор жалеет, что целлюлозный комбинат под Череповцом не будет построен
Акции в поддержку Алексея Навального пройдут в Вологде и Череповце 23 января
Новым главврачом Вологодской станции скорой помощи стал Виктор Бурсин
Двое взрослых погибли и два ребенка пострадали в ДТП в Сямженском районе
В бывшем здании школы в Великом Устюге откроется духовно-просветительский центр епархии
Владелец «Северстали» Алексей Мордашов заявил, что экономическая изоляция обернется для России «полной катастрофой»
10 человек скончались от коронавируса в Вологодской области за сутки

Последние новости

В следственном изоляторе Череповца к празднику Крещения построили купель из снега и льда

«По завершении проповеди представителя Русской православной церкви и освещения воды осужденные смогли искупаться в самодельной купели», — сообщает пресс-служба УФСИН по Вологодской области

117
0

«Северсталь» обвинили в демпинге при поставке прокатных изделий из железа и стали в Евросоюз

Европейская комиссия проведет расследование в отношении компании

121
0

Вспышкой кишечной инфекции в школе Череповца заинтересовалась прокуратура

Ведомство сообщает, что проведет «комплексную проверку»

140
0

В Чагоде на месте пожара в доме обнаружены тела трех человек

Трагедия произошла на улице Трактористов рано утром 21 января

323
0

Потепление обещают синоптики в Вологодской области

Днём в субботу температура воздуха поднимется до нуля

865
0

Руководителя администрации Белозерска оштрафовали за нарушения при реконструкции мемориала павшим воинам

Галина Бубнова должна будет выплатить в доход государства 20 000 рублей

870
0

Жителю Вологды отказывают в проведении операции по ампутации пальцев на руке

Мужчина уверен, что если операцию не проведут в ближайшее время, разовьется гангрена, и под ампутацию попадут не только пальцы

1230
0

В Череповце началась реконструкция Шекснинского проспекта

Дополнительные три полосы для движения на участке от Годовикова до Рыбинской построят в 2021 году

642
0

Памятник архитектуры на Набережной VI Армии, 81 в Вологде продают с участком за 1,96 млн рублей

При этом аварийное двухэтажное здание выставлено на торги за рубль, участок площадью 2349 квадратных метров - за 1 960 999 рублей

901
0

Жителя Череповецкого района осудили за нападение на полицейского в служебной машине

Приговором суда ему назначено наказание в виде 2,5 лет колонии строгого режима

708
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«Умные» электросчетчики будут выпускать в Череповце
В следственном изоляторе Череповца к празднику Крещения построили купель из снега и льда
«Северсталь» обвинили в демпинге при поставке прокатных изделий из железа и стали в Евросоюз
Вспышкой кишечной инфекции в школе Череповца заинтересовалась прокуратура
В Чагоде на месте пожара в доме обнаружены тела трех человек
Потепление обещают синоптики в Вологодской области
Руководителя администрации Белозерска оштрафовали за нарушения при реконструкции мемориала павшим воинам
 
31.12.2020 [Общество]

Житель Санкт-Петербурга обвиняет вологодскую журналистку Татьяну Охотникову в клевете

8423
0
21.01.2021 [БлогоVO]

В продолжении публикаций так называемого громкого дела Белозерского шоссе

351
0
15.01.2021 [Обзор Прессы]

Вакцина «Спутник V» должна все время находиться при температуре минус 18 и ниже. В результате ее оказалось не в чем хранить и перевозить

1343
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика