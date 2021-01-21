«Умные» электросчетчики будут выпускать в Череповце

Строительство завода по производству «умных» электросчетчиков началось в индустриальном парке «Череповец». Общая стоимость проекта составит не менее 550 млн рублей, рабочие места на новом предприятии получат 178 человек, сообщает «Агентство городского развития».

«Целью строительства завода является создание высокотехнологичного автоматизированного производства высокоточных приборов учета электроэнергии с высоким уровнем использования отечественных компонентов производства деталей счетчиков. Город имеет статус территории опережающего социально-экономического развития. Это позволяет бизнесу пользоваться дополнительными налоговыми преференциями, что очень актуально в существующих экономических условиях», — отмечает директор «Агентства городского развития» Оксана Андреева.

В данный момент на территории парка уже монтируют фундаменты будущего завода, затем начнется возведение каркаса производственного комплекса.

Индустриальный парк "Череповец" построен в 2017 году, это часть промзоны, предназначенная для размещения новых высокотехнологичных производств. Участки земли предоставляются инвесторам для реализации конкретных проектов. При этом Фонд развития моногородов обеспечивает все коммуникации – электроэнергию, воду, канализацию, дороги, связь.

В сентябре 2020 года стало известно, что Вологодская область заключила дополнительное соглашение с Фондом моногородов, изменив первоначальные условия функционирования индустриального парка «Череповец». Часть установленных первым документом показателей не удалось достичь. Как ранее сообщал NewsVo, региону пришлось изменить показатели загрузки парка, которые изначально были приняты, а также вернуть в федеральный бюджет "нерационально использованные" 383 миллиона рублей.