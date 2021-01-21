«Северсталь» обвинили в демпинге при поставке прокатных изделий из железа и стали в Евросоюз

Европейская ассоциация стали (Eurofer) попросила провести расследование в отношении принадлежащей миллиардеру Алексею Мордашову «Северстали». Речь идет о стоимости продаваемых фирмой в Евросоюз прокатных изделий из железа и стали. По данным ассоциации, цены, установленные компанией на внутреннем рынке, выше, чем на внешнем. Eurofer также указала на высокую демпинговую маржу компании и ее планы по увеличению производства, несмотря на слабый спрос в России, пишет Forbes.

После обращения ассоциации Европейская комиссия начала расследование в отношении «Северстали», в ходе которого будут изучены события 2020 года. В самой фирме обвинения отрицают. В пресс-службе компании заявили ТАСС, что «Северсталь» поставляет продукцию в ЕС строго в соответствии с установленными квотами и намерена доказывать, что не допускает демпинга.

— Нужно также отметить, что в текущей ситуации, когда на рынке ЕС происходит взрывной рост цен и наблюдается дефицит горячекатаного проката, от ужесточения мер пострадают в первую очередь европейские потребители стали», — заявили в «Северстали».

Ранее NewsVo сообщал, что владелец «Северстали» Алексей Мордашов, отвечая на вопрос модератора на Гайдаровском форуме, заявил, что экономическая изоляция может обернуться для России полной катастрофой.