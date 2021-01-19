В Шексне завершили реконструкцию очистных сооружений водопровода

19.01.2021 [Общество]

В Шексне провели реконструкцию водопроводных очистных сооружений, теперь в райцентре действует двухступенчатая система очистки воды. Акт ввода объекта в эксплуатацию подписан 19 января, сообщает пресс-служба главы региона. 

— Обновленные очистные сооружения — одни из самых современных в стране. Они обеспечивают гарантированное качество воды на многие годы вперед, теперь жители получают чистую питьевую воду, соответствующую всем нормам. Двухступенчатая система решила проблемы цветности, мутности, хлороформа, окисляемости, — заявил участвовавший в приемке объекта губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

В рамках проведенных работ в Шексне было построено здание для осветлителей-рециркуляторов, реконструированы существующие водоочистные сооружения, смонтированы автоматизированные системы технологического оборудования. Как сообщает пресс-служба, на выходе с очистных сооружений концентрация загрязнителей в воде стала меньше ПДК, качество очищенной воды соответствует установленным требованиям.

Отметим, что финансирование реконструкции очистных сооружений в Шексне происходило за счет областного, районного бюджетов и средств предприятия «Шексна-водоканал» в рамках  программы «Вода Вологодчины». 

Ранее NewsVo сообщал, что контракт на реконструкцию очистных сооружений  и переход на двухступенчатую схему очищения воды в Шексне подписали с фирмой «Интера Групп» из Череповца (зарегистрирована в 2013 году, директор - Сергей Кудряшов) в 2019 году. Согласно документации, все работы необходимо было завершить до 15 ноября 2020 года.

Тендер по выбору подрядчика для проведения реконструкции объявили в апреле 2019 года.  Первоначально аукцион планировали провести 16 мая, но позже торги перенесли на 23 мая. Начальная (максимальная) стоимость работ составляла 169 944 200 рублей, однако ООО «Интера Групп» предложило цену в 155 498 943 рублей и стало победителем. Заявка, поданная  ООО «Иммидстрой», была признана заказчиком не соответствующей требованиям закупки.

Тэги: очистные сооружения

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