155 млн рублей потратят на реконструкцию очистных сооружений в Шексне

27.06.2019 [Общество]

На реконструкцию очистных сооружений  и переход на двухступенчатую схему очищения воды в Шексне потратят 155 млн рублей. Соответствующий контракт 4 июня  подписали ООО «Шексна-водоканал»  и фирма «Интера Групп» из Череповца (зарегистрирована в 2013 году, директор - Сергей Кудряшов).

Тендер по выбору подрядчика для проведения реконструкции объявили в апреле.  Первоначально аукцион планировали провести 16 мая, но позже торги перенесли на 23 мая. Начальная (максимальная) стоимость работ составляла 169 944 200 рублей, однако ООО «Интера Групп» предложило цену в 155 498 943 рублей и стало победителем. Заявка, поданная  ООО «Иммидстрой», была признана заказчиком не соответствующей требованиям закупки.

Согласно аукционной документации, победитель аукциона должен построить здание осветлителей-рециркуляторов (1 ступень очистки) полезной производительностью 8 тысяч кубометров воды в сутки и обеспечить подачу  осветленной воды на действующие контактные осветлители (2 ступень очистки), расположенные в существующем здании очистных сооружений. На подрядчике также лежит обязанность по закупке и установке необходимого оборудования (фильтров, отстойников, установок обеззрараживания и т. д.). Все работы необходимо завершить до 15 ноября 2020 года.

Отметим, что финансирование реконструкции очистных сооружений в Шексне происходит за счет областного, районного бюджетов и средств предприятия «Шексна-водоканал» в рамках  программы «Вода Вологодчины». Действующие сооружения устарели — они были построены еще в 1980 году. Качественной водой в настоящее время обеспечено только 20% жителей районного центра.

Ранее Newsvo сообщал, что параллельно реконструкции очистных в Шекснинском районе будут проводиться работы по решению проблемы со сточными водами, в том числе в деревне Нифантово. Сейчас очистные сооружения, принадлежащие ООО «Шекснинская птицефабрика», находятся в неудовлетворительном состоянии. В качестве решения этого вопроса рассматривается два варианта: строительство новых очистных сооружений в Нифантово и строительство напорного канализационного коллектора через реку Шексна для транспортировки сточных вод на очистные сооружения канализации Шексны.

Тэги: питьевая вода, реконструкция, очистные сооружения

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