В Харовске осудили вора, который в пододеяльнике обокрал магазин

19.01.2021 [Происшествия]

В Харовске суд огласил приговор 49-летнему местному жителю, признанному виновным в краже со взломом.

Как newsVO сообщал ранее, подсудимый влез в супермаркет на улице Свободы в ночь с 13 на 14 октября 2020 года. Мужчина ходил по магазину в пододеяльнике и украл алкоголь, сигареты и продукты питания. Общий ущерб составил 3 865 рублей.

«Подсудимый вину признал. Суду пояснил, что в ту ночь он взял из дома топор без топорища, пододеяльник, чтобы на камерах видеонаблюдения его было не видно, резиновые перчатки и сапоги и пошел к магазину, где несколько раз дернул за ручку, шпингалет оторвался, дверь открылась», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Надев на себя пододеяльник, мужчина зашёл в магазин, но покинул его, услышав звук сигнализации.

«Потом он вернулся и вначале взял несколько бутылок водки, которые вынес на улицу. Потом прошел к кассам, при помощи топора вскрыл их, они были пустые. После чего он со стеллажей над кассами взял сигареты, положил их в пододеяльник и в карманы одежды. Затем он взял со стеллажей различные консервы, которые также положил в пододеяльник и вынес на улицу. Там он снял пододеяльник, в который положил украденное, и ушел к себе домой, где часть похищенного употребил», — говорится в сообщении пресс-службы

С учётом рецидива преступлений, обвиняемому назначено наказание в виде года и восьми месяцев колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: магазин, кража, приговор, курьезы
видео из открытых источников

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