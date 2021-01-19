Великоустюгского бизнесмена оштрафовали на 300 тысяч рублей за торговлю контрафактными сигаретами

19.01.2021 [Происшествия]

В Великоустюгском районе суд огласил приговор 34-летнему местному жителю, признанному виновным в реализации и хранении контрафактной табачной продукции.

Как newsVO сообщал ранее, обвиняемый — индивидуальный предприниматель — закупал сигареты без документов и акцизов и в дальнейшем реализовывал их через торговые точки. Общая стоимость немаркированной продукции, изъятой у подсудимого, составила более 2,5 млн. рублей. В судебном заседании мужчина признал вину.

«Суд назначил предпринимателю наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности (ч. 6 ст. 15 УК РФ) изменил категорию совершенного преступления с тяжкого на средней тяжести и на основании ст. ст.76.2 УК РФ, 25.1 УПК РФ освободил устюжанина от назначенного наказания с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 300 000 рублей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Контрафактную продукцию суд постановил уничтожить. Уголовное дело в отношении неизвестных, у которых осуждённый закупил сигареты, выделено в отдельное производство. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: контрафакт, приговор

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