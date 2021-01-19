Экскурсия «Платон Волков – вологодский Хлестаков» пройдёт в Вологде 23 января

На экскурсию «Платон Волков – вологодский Хлестаков» приглашает 23 января экскурсовод Альбина Сберегаева.

– Яркая вологодская жизнь: иезуиты, карты, балы, жёны, поэзия, конфликтный Левашов и любезный Пузеревский-Пузан, добрый Пушкин и насмехающийся Гоголь. Жизнь Платона Волкова – это взрыв петард. Главное, рядом с ним не скучно, – говорится в анонсе мероприятия.

Напомним, что в начале 19-го века вологодский помещик Платон Волков приехал в Устюжну и выдал себя за тайного представителя корпуса жандармов. Историки и литераторы сходятся во мнении, что именно этот случай лег в основу «Ревизора» Николая Гоголя.

Напомним, первая в России и в мире скульптурная композиция по мотивам гоголевского «Ревизора» появилась в Устюжне в январе этого года.

Начало экскурсии в субботу, 23 января, в 14:10 у церкви Воздвижения Святого Креста в Вологде (сейчас в этом здании находится ресторан «Шато де Гранд») по адресу: Вологда, Галкинская, 37.

Продолжительность экскурсии 1 час 10 минут.

Стоимость: взрослые – 300 рублей. Подростки бесплатно. Без предоплаты.

Количество участников ограничено. Запись в личные сообщения Альбине Сберегаевой https://vk.com/sberegaevaal

Возрастных ограничений нет.