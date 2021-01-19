20 января вологжане смогут бесплатно посетить государственные музеи и сделать #МузейноеСелфи

В этом месяце День бесплатного посещения музеев в Вологодской области совпал с Международным днём музейного селфи. 20 января школьники, студенты и другие жители региона смогут посетить государственные музеи бесплатно.

В акции участвуют Вологодский государственный музей-заповедник и его филиалы: Музей кружева, музей «Мир забытых вещей», музей «Дом купца Самарина, дом-музей Петра I, музей «Литература. Искусство. Век ХХ», дом-музей Можайского и этнографический музей «Семёнково»; Вологодская областная картинная галерея, в частности её филиалы: Шаламовский дом, дом Корбакова и мастерская Пантелеева; Великоустюгский музей-заповедник; Белозерский областной краеведческий музей.

Школьникам и студентам на входе нужно предъявить справку или студенческий билет, остальным жителям — паспорт с вологодской пропиской.

Ранее NewsVo сообщал, что единый день бесплатного посещения музеев - третья среда каждого месяца - в Вологодской области был введен летом 2019 года.

Обращаем ваше внимание, что в некоторых государственных и муниципальных музеях Вологодской области ежемесячный день бесплатного посещения приходится на другие даты.

Также 20 января — Международный день музейного селфи. Для участия в акции нужно сделать селфи на фоне музейной экспозиции или здания музея и опубликовать его на своей странице в социальной сети с хэштегами #museumselfie, #МузейноеСелфи и хэштегом музея, который вы посетили.

Многие музеи планируют отмечать активных участников призами. Так, например, Туристско-информационный центр в Череповце планирует разыграть подарок среди участником акции в социальной сети ВКонтакте.

А Вологодский государственный музей-заповедник напоминает об акции #изоНЕизоляция, в которой можно поучаствовать на выставке «Сокровища вологодских музеев» в Юго-Западной башне вологодского кремля. Для этого нужно найти на этой выставке похожий на себя портрет, сфотографироваться с ним и опубликовать фото с хэштегом акции на своей странице в социальной сети.