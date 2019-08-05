Вологжане смогут бесплатно ходить в областные музеи в третью среду каждого месяца

Каждую третью среду месяца любой житель Вологодской области сможет бесплатно посещать Вологодский государственный музей-заповедник, областную картинную галерею, Великоустюгский музей-заповедник и Белозерский областной краеведческий музей. О нововведении сообщает портал «Культура в Вологодской области».

Так, взрослые вологжане смогут получить бесплатный билет, предъявив паспорт или другой документ, подтверждающий прописку на территории области. Школьники и студенты при предъявлении студенческого билета или справки смогут посещать вологодские музеи бесплатно независимо от места жительства.

— При этом студентам и школьникам, уже посещающими музеи в установленные ранее «бесплатные» дни (например, в первую среду каждого месяца в Вологодском музее-заповеднике и в областной картинной галерее) нужно быть внимательными: теперь эти дни будут заменены на третью среду месяца, — говорится в сообщении.

Все филиалы музеев также участвуют в акции. Это значит, что в третью среду месяца вологжане смогут бесплатно посетить музей «Семенково», Музей кружева, «Мир забытых вещей», Дом-музей Петра I; отдел природы в Вологодском кремле.

При этом вход на выставки, проводимых в музеях сторонними организациями на коммерческой основе, останется платным. Останутся платными и вход на колокольню Софийского собора в Вологде и посещение колокольни Успенского собора в Великом Устюге.

В этом месяце днем бесплатного посещения вышеперечисленных музеев станет 21 августа.