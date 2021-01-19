Оперштаб сообщил об 11 новых случаях смерти пациентов с COVID-19 в Вологодской области

За сутки в Вологодской области выявили 305 новых случаев коронавирусной инфекции, 290 человек выздоровели, 11 умерли. Такие данные 19 января опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 29 303 пациентам. Большая часть из них — 24 605 человек — уже выздоровели. Болезнь закончилась летальным исходом в 548 случаях.

Ранее NewsVo сообщал, что 18 января губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил о старте массовой вакцинации от коронавируса в регионе. Она будет проводиться одновременно с иммунизацией групп риска. В области работают 13 прививочных пунктов. При этом на данный момент в область поступило менее 4000 доз вакцины.