В Вологодской области вырастет плата за капремонт

19.01.2021 [Общество]

В Вологодской области с января 2021 года увеличится размер минимального взноса на капитальный ремонт. Согласно постановлению правительства региона, жильцы многоквартирных домов без лифта теперь будут платить 8,4 рублей с квадратного метра (было 8,14 рублей), жители домов с лифтами - 10 рублей (ранее было 9,7 рублей). 

Для примера: если в 2020 году собственники двухкомнатной квартиры площадью 44,8 квадратных метра платили ежемесячно за капремонт 364,6 рубля, то в феврале в квитанции будет указано уже 376,3 рубля — рост 11,7 рубля. 

«Согласно статье 156 Жилищного кодекса Российской Федерации мы обязаны ежегодно устанавливать размер платы за капитальный ремонт в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Минстроем РФ. И ежегодно размер платы должен индексироваться на расчетный индекс инфляции по итогам прошедшего года, что нами и сделано, - цитирует пресс-служба правительства Вологодской области слова начальника департамента строительства области Дмитрий Буслаев. - Льготы отдельным категориям граждан – тем, кому предусмотрены, будут сохранены. На сегодняшний день требование об увеличении взноса на капитальный ремонт является обязательным в соответствии с действующим законодательством. Все регионы должны принять соответствующие нормативно-правовые акты об индексации размера взноса на капитальный ремонт в соответствии с расчетным индексом инфляции, что в настоящее время и делается».

Чиновники подчеркивают, что рост платы за капремонт составляет 3,8%, "что существенно ниже процента инфляции по итогам 2020 года – 4,9%".

Как ранее сообщал NewsVo, в последний раз плату за капремонт в Вологодской области увеличивали год назад - в январе 2020 года. Тогда жильцы домов без лифтов стали платить вместо 7,8 рублей за метр 8,14 рублей, а те, в чьих домах есть лифт - вместо 9,3 рубля 9,7 рублей. Увеличение взносов тогда тоже объяснили инфляцией.

Тэги: фонд капремонта

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В центре Вологды на улице обнаружили тело мужчины
Вологодский губернатор жалеет, что целлюлозный комбинат под Череповцом не будет построен
В Великоустюгском районе нашли скелет неизвестного мужчины
В Великом Устюге сестру и брата оштрафовали за нападение на сотрудника ДПС
Новым главврачом Вологодской станции скорой помощи стал Виктор Бурсин
Три человека пострадали в ДТП в Великоустюгском районе
Двое взрослых погибли и два ребенка пострадали в ДТП в Сямженском районе
Владелец «Северстали» Алексей Мордашов заявил, что экономическая изоляция обернется для России «полной катастрофой»
10 человек скончались от коронавируса в Вологодской области за сутки
Новый ангиограф установят в отделении радиотерапии Вологодского онкодиспансера
18.01.2021 [Политика]

Алексея Навального задержали сразу после возвращения в Россию

733
0
18.01.2021 [БлогоVO]

«Это невозможно — то, что происходит здесь. Это наивысшей степени беззаконие». UPD Навального арестовали до 15 февраля

836
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Экс-глава Вологды Евгений Шулепов планирует вновь баллотироваться в депутаты Госдумы
Вологжанка перевела мошеннику 270 тысяч рублей в качестве задатка за квартиру
В Вологодской области вырастет плата за капремонт
В Вологде памятник архитектуры на улице Кирова, 33 продают за 1,95 млн рублей
В Череповце из-за прорыва трубы почти на час отключили отопление в моногоспитале
При пожаре в Шекснинском районе погибла пенсионерка
Заведующую детсадом в Устюжне оштрафовали на 20 тысяч рублей из-за заболевших сальмонеллезом воспитанников
 
31.12.2020 [Общество]

Житель Санкт-Петербурга обвиняет вологодскую журналистку Татьяну Охотникову в клевете

8154
0
19.01.2021 [БлогоVO]

Поздравляю всех верующих со светлым праздником — Крещением Господним!

209
0
15.01.2021 [Обзор Прессы]

Вакцина «Спутник V» должна все время находиться при температуре минус 18 и ниже. В результате ее оказалось не в чем хранить и перевозить

929
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика