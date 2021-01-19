В Вологодской области вырастет плата за капремонт

В Вологодской области с января 2021 года увеличится размер минимального взноса на капитальный ремонт. Согласно постановлению правительства региона, жильцы многоквартирных домов без лифта теперь будут платить 8,4 рублей с квадратного метра (было 8,14 рублей), жители домов с лифтами - 10 рублей (ранее было 9,7 рублей).

Для примера: если в 2020 году собственники двухкомнатной квартиры площадью 44,8 квадратных метра платили ежемесячно за капремонт 364,6 рубля, то в феврале в квитанции будет указано уже 376,3 рубля — рост 11,7 рубля.

«Согласно статье 156 Жилищного кодекса Российской Федерации мы обязаны ежегодно устанавливать размер платы за капитальный ремонт в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Минстроем РФ. И ежегодно размер платы должен индексироваться на расчетный индекс инфляции по итогам прошедшего года, что нами и сделано, - цитирует пресс-служба правительства Вологодской области слова начальника департамента строительства области Дмитрий Буслаев. - Льготы отдельным категориям граждан – тем, кому предусмотрены, будут сохранены. На сегодняшний день требование об увеличении взноса на капитальный ремонт является обязательным в соответствии с действующим законодательством. Все регионы должны принять соответствующие нормативно-правовые акты об индексации размера взноса на капитальный ремонт в соответствии с расчетным индексом инфляции, что в настоящее время и делается».

Чиновники подчеркивают, что рост платы за капремонт составляет 3,8%, "что существенно ниже процента инфляции по итогам 2020 года – 4,9%".

Как ранее сообщал NewsVo, в последний раз плату за капремонт в Вологодской области увеличивали год назад - в январе 2020 года. Тогда жильцы домов без лифтов стали платить вместо 7,8 рублей за метр 8,14 рублей, а те, в чьих домах есть лифт - вместо 9,3 рубля 9,7 рублей. Увеличение взносов тогда тоже объяснили инфляцией.