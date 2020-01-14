Власти объяснили инфляцией повышение взносов на капремонт в Вологодской области

В департаменте строительства Вологодской области объяснили повышение взносов на капремонт в регионе с 1 января 2020 года. По словам руководителя ведомства Дмитрия Буслаева, плата была увеличена « в соответствии с пунктом 8.1 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации и методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минстроя России».

— Согласно им, должен ежегодно устанавливаться взнос на капремонт в целях исполнения краткосрочного плана капитальных ремонтов многоквартирных домов. С 2020 года он увеличивается на уровень инфляции — это на 4,3%, — цитирует официальный сайт правительства Вологодской области слова Буслаева.

Как ранее сообщал NewsVo, с 1 января 2020 года вологжане, которые живут в многоквартирных домах без лифтов будут платить по 8,14 рублей за квадратный метр (ранее 7,8 рублей за метр), а те, в чьих домах есть лифт — 9,7 рублей за метр (ранее 9,3 рубля за квадратный метр).

Постановление об увеличении взносов было подписано председателем регионального правительства Антоном Кольцовым 23 декабря 2019 года. Документ был опубликован на сайте правительства Вологодской области 31 декабря 2019 года.