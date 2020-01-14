Власти объяснили инфляцией повышение взносов на капремонт в Вологодской области

14.01.2020 [Общество]

В департаменте строительства Вологодской области объяснили повышение взносов на капремонт в регионе с 1 января 2020 года. По словам руководителя ведомства Дмитрия Буслаева, плата была увеличена « в соответствии с пунктом 8.1 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации и методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минстроя России». 

— Согласно им, должен ежегодно устанавливаться взнос на капремонт в целях исполнения краткосрочного плана капитальных ремонтов многоквартирных домов. С 2020 года он увеличивается на уровень инфляции — это на 4,3%, — цитирует официальный сайт правительства Вологодской области слова Буслаева.

Как ранее сообщал NewsVo, с 1 января 2020 года вологжане, которые живут в многоквартирных домах без лифтов будут платить по  8,14 рублей за квадратный метр (ранее 7,8 рублей за метр), а те, в чьих домах есть лифт — 9,7 рублей за метр (ранее 9,3 рубля за квадратный метр). 

Постановление об увеличении взносов было подписано председателем регионального правительства Антоном Кольцовым 23 декабря 2019 года. Документ был опубликован на сайте правительства Вологодской области 31 декабря 2019 года.

Тэги: капремонты, фонд капремонта

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде началось общественное обсуждение нового генплана города
С января 2020 года в Вологодской области вырастет плата за капремонт
Слесарь из Вологды присвоил выделенные для оплаты гостиницы в командировке 370 тысяч рублей
В Вологде вандалы испортили фигуру снеговика на Кремлевской площади
Выполнение корректировки проекта Некрасовского моста в Вологде продлили до марта 2020 года
Житель Вологды перевел незнакомке из интернета 40 тысяч рублей
В Верховажском районе два человека погибли в ДТП из-за выезда "Лексуса" на встречку
Пропавшую в Кадуе пенсионерку нашли мертвой в Череповецком районе
Три человека получили травмы в ДТП на улице Чернышевского в Вологде
В Вологде водитель ВАЗа врезался в грузовик и погиб
13.01.2020 [Общество]

В новый срок с евроремонтом: на благоустройство резиденций губернатора потратили 10 млн бюджетных рублей

1999
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Грязовчанина приговорили к условному сроку за экстремистский комментарий в соцсети
Власти объяснили инфляцией повышение взносов на капремонт в Вологодской области
В Вологодской области открыт прием заявок на участие в проекте «Земский учитель»
Фестиваль ледяных скульптур пройдет в феврале на площади Молодежи в Череповце
Школа жилищного просвещения заработает в Череповце с 15 января
В Вологде задержали мужчину, который избил сожительницу и угрожал ей топором
Администрация Вытегры взыскала с частной фирмы 875 тысяч рублей пожертвования на «Народный бюджет»
 


13.01.2020 [Общество]

В историческом здании бывшей бани в центре Вологды незаконно переделали фасад

1739
0
14.01.2020 [БлогоVO]

Может быть стоит подумать про оптимизацию бюджета в направлении помощи умирающим по всей стране детям?

99
0
11.01.2020 [Обзор Прессы]

Почему суд решил снести инфраструктуру мусорного полигона в Шиесе

1005
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика