С января 2020 года в Вологодской области вырастет плата за капремонт

В Вологодской области вырастут взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. Соответствующее постановление было подписано председателем регионального правительства Антоном Кольцовым 23 декабря 2019 года. Документ был опубликован на сайте правительства Вологодской области 31 декабря 2019 года (смотри в галерее - ред.)

Так, с 1 января 2020 года вологжане, которые живут в многоквартирных домах без лифтов будут платить по 8,14 рублей за квадратный метр (ранее 7,8 рублей за метр), а те, в чьих домах есть лифт - 9,7 рублей за метр (ранее 9,3 рубля за квадратный метр). Обоснований повышения взносов в постановлении не приводится.

Судя по всему, квитанции с новыми расчетами жители Вологодской области получат в феврале.

Ранее плата за капремонт повышалась в июле 2018 года.