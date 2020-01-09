С января 2020 года в Вологодской области вырастет плата за капремонт

09.01.2020 [Общество]

В Вологодской области вырастут взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. Соответствующее постановление было подписано председателем регионального правительства Антоном Кольцовым 23 декабря 2019 года. Документ был опубликован на сайте правительства Вологодской области 31 декабря 2019 года (смотри в галерее - ред.)

Так, с 1 января 2020 года вологжане, которые живут в многоквартирных домах без лифтов будут платить по  8,14 рублей за квадратный метр (ранее 7,8 рублей за метр), а те, в чьих домах есть лифт - 9,7 рублей за метр (ранее 9,3 рубля за квадратный метр). Обоснований повышения взносов в постановлении не приводится.

Судя по всему, квитанции с новыми расчетами жители Вологодской области получат в феврале.

Ранее плата за капремонт повышалась в июле 2018 года. 

Тэги: капремонт
Сюжет: капремонт

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Жителей Кузино перестанут возить в Великий Устюг на теплоходе с 5 января
В Вологде загорелся многоквартирный деревянный дом на улице Красноармейской
Пропавшего в Череповецком районе рыбака обнаружили мертвым
Администрация Вологды продает свои акции в фирме "Вологдаагрострой"
18-летняя девушка погибла в ДТП в Вытегорском районе
Автомобиль службы спецсвязи и автобус №7 столкнулись в Вологде
В Вологде продолжаются интерактивные экскурсии по микрорайонам города
Два человека погибли в столкновении «Ниссана» и «Киа» на трассе в Великоустюгском районе
Житель Вологды перевел незнакомке из интернета 40 тысяч рублей
Бесплатное массовое катание на коньках пройдет на стадионе «Локомотив» в Вологде 3 января
09.01.2020 [Общество]

С января 2020 года в Вологодской области вырастет плата за капремонт

1263
1
09.01.2020 [Происшествия]

В Вологде сгорел еще один деревянный дом 19 века

422
0
09.01.2020 [Общество]

Администрация Вологды не видит нарушений в укладывании асфальта в снегопад

890
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде сгорел еще один деревянный дом 19 века
С января 2020 года в Вологодской области вырастет плата за капремонт
В Бабаевском районе восстанавливают рухнувший под грузовиком мост
Череповчанин Степан Малиновский завоевал три медали на Кубке России по спортивному ориентированию
Троих вологжан будут судить за разбойное нападение на подростка
8,8 тысяч туристов посетили Вологду в новогодние праздники
Суд признал самовольными постройками объекты полигона на станции Шиес в Архангельской области
 


09.01.2020 [Общество]

Выполнение корректировки проекта Некрасовского моста в Вологде продлили до марта 2020 года

1645
0
09.01.2020 [БлогоVO]

Мы готовимся к образованию безлюдного пространства между Вологодской и Костромской областями

130
0
08.01.2020 [Обзор Прессы]

Могучая куча: в 2019 году россияне произвели на 20% больше мусора

468
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика