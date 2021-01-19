При пожаре в Шекснинском районе погибла пенсионерка

В Шекснинском районе проводится доследственная проверка по факту гибели 56-летней женщины во время пожара в деревянном доме. Трагедия произошла в ночь на 18 января в деревне Григорьевское.

По данным следствия, в доме проживали супруги. Накануне вечером они истопили печь и легли спать. Хозяин проснулся ночью от лая собаки, к тому моменту помещение уже было заполнено дымом. Мужчина сумел выбраться наружу через окно, в доме осталась его жена.

Фото шекснинской районной газеты "Звезда"

— Обнаружены останки тела погибшей, предположительно хозяйки дома, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, проводятся исследования для подтверждения личности погибшей женщины, установления точной причины ее смерти. Причину возгорания установит экспертиза.

Ранее NewsVo сообщал, что 81-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме в Вытегре. Трагедия произошла утром 13 января.